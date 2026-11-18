A chegada das montadoras chinesas ao Brasil, que já transformou a concorrência no mercado de automóveis, começa a ganhar força também no segmento de caminhões e ônibus. Para Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a entrada de novos concorrentes é bem-vinda, mas existe uma preocupação com as diferenças nas condições de produção entre o Brasil e a China.

Em entrevista exclusiva ao De Frente com CEO, videocast da EXAME, o executivo, que acumula quase 30 anos no comando da montadora, afirma que o setor brasileiro precisa competir em condições mais equilibradas com os fabricantes estrangeiros.

"O setor de caminhões e ônibus está começando a sentir a chegada dos chineses agora. O setor de automóveis já sentiu há alguns anos. Obviamente, é uma preocupação que a gente tem", afirma Cortes.

O principal desafio, segundo o executivo, está nas diferenças de escala e nos custos de produção entre os dois países.

"Não somos contra a competição, mas tem que haver uma igualdade de condições. Os chineses vivem uma realidade diferente, com uma economia de escala de 10 a 15 vezes maior do que a nossa", diz.

Para Cortes, o chamado Custo Brasil também pesa nessa disputa. O executivo defende condições mais equilibradas entre as empresas que mantêm operações industriais no país e aquelas que comercializam veículos importados.

"O que a gente advoga é que haja uma igualdade de condições para que a competição seja justa. Não somos contra a competição, mas queremos que haja uma certa igualdade nas condições daqueles que produzem aqui e dos que eventualmente importam", afirma.

Volkswagen aposta em novo mercado de 50 mil veículos

Enquanto acompanha o avanço das montadoras chinesas, a Volkswagen Caminhões e Ônibus prepara uma nova frente de negócios no Brasil.

A companhia, que já atua na fabricação de caminhões leves, médios, pesados e extrapesados, além de ônibus, vai ampliar seu portfólio com a entrada no segmento de vans e utilitários.

Segundo Cortes, o lançamento está previsto para novembro de 2026 e representa a entrada da empresa em um mercado de aproximadamente 50 mil veículos.

"Somos uma empresa inovadora, crescemos praticamente todos os anos e olhamos oportunidades. Estamos vendo a possibilidade de entrar com uma nova linha abaixo dos caminhões de três toneladas e meia, que é a linha de vans e utilitários", afirma.

Inicialmente, os veículos serão importados. A estratégia, porém, prevê ampliar progressivamente o conteúdo regional dos produtos.

"Inicialmente, eles vêm de fora, mas nós vamos regionalizar. Estamos analisando progressivamente aumentar o conteúdo da região", diz.

As primeiras vendas serão direcionadas aos maiores clientes da montadora ainda em novembro. No primeiro semestre de 2027, a expectativa é iniciar a comercialização também na Argentina.

A empresa não divulgou uma meta específica de vendas para o novo segmento, mas Cortes faz uma comparação com a participação da Volkswagen no mercado brasileiro de caminhões e ônibus, estimada por ele em aproximadamente 30%.

"Vamos entrar num mercado de 50 mil unidades, coisa em que não estamos hoje. Se você tem 10%, são 5 mil. Se você tem 20%, dobra. Mas é muito cedo para falar", afirma.

Juros altos dificultam a compra de caminhões

Além da concorrência internacional, outro obstáculo para a indústria brasileira é o custo do crédito.

Segundo Cortes, a decisão de comprar um caminhão está diretamente relacionada à capacidade de investimento das empresas de transporte, o que torna o setor especialmente sensível às taxas de juros.

"A decisão de comprar um caminhão é uma decisão de investimento. E o que conta nessa decisão é o custo do capital. Convenhamos, o custo do capital de 14% ou 15%, mais o spread, pode chegar a quase 20%. É bastante alto", afirma.

O executivo destaca que programas governamentais de financiamento com juros subsidiados ajudaram a estimular a demanda por veículos pesados.

"Infelizmente, a taxa de juros é um inibidor na compra de caminhões. Por isso, a gente advoga que o ideal seria ter uma taxa de juros muito mais barata", diz.

Apesar das dificuldades, Cortes mantém uma visão positiva para 2027.

"Sou um otimista por natureza. Já vivi situações macroeconômicas muito mais difíceis. Temos alguns motivos para acreditar que o ano que vem será um ano bom", afirma.

Brasil é um dos mercados mais importantes para a Volkswagen

A relevância do Brasil para a operação global de veículos comerciais da Volkswagen ajuda a explicar os planos de expansão.

Segundo Cortes, considerando as vendas das marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus e Scania, ambas pertencentes ao grupo TRATON, o mercado brasileiro apresentou, nos primeiros nove meses de 2026, um volume próximo ao registrado nos Estados Unidos.

A operação brasileira também funciona como uma plataforma de exportação. A Volkswagen Caminhões e Ônibus, que mantém sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, comercializa veículos em mais de 30 países.

Entre os principais destinos internacionais estão Argentina, México e Chile, além de outros mercados da América do Sul, África e Oriente Médio.

O executivo destaca que as condições brasileiras também representam uma vantagem para o desenvolvimento dos veículos.

"O Brasil hoje é um campo de provas. Nós desenvolvemos os nossos produtos para as condições brasileiras, com estradas sem asfalto, altos e baixos e lombadas", afirma.

Para Cortes, essa experiência ajuda a preparar os produtos nacionais para competir em outros mercados.

"Se dá certo aqui no Brasil, a chance de dar certo em outro país também é muito grande", diz.

O desafio da eletrificação

A transformação da indústria também passa pelos veículos elétricos. A Volkswagen Caminhões e Ônibus começou a produzir e comercializar caminhões elétricos no Brasil em 2021, mas Cortes reconhece que o segmento ainda enfrenta obstáculos para ganhar escala.

O executivo considera que a eletrificação faz mais sentido, neste momento, em operações urbanas, nas quais os veículos percorrem trajetos previsíveis e podem ser recarregados durante a noite.

O cenário é diferente para caminhões que percorrem longas distâncias pelo território nacional.

"Um caminhão que roda o Brasil inteiro precisa de infraestrutura em todos os lugares do Brasil. Vai ser muito difícil e vai demorar muito", afirma.

Segundo ele, o volume ainda reduzido de produção também dificulta a competitividade dos modelos elétricos em relação aos veículos a combustão.

Mesmo diante dos desafios tecnológicos, econômicos e da concorrência chinesa, o executivo afirma que a estratégia da Volkswagen é continuar ampliando sua presença no país.

"Estamos nos preparando para uma demanda maior", diz Cortes.

Para o CEO, o crescimento da economia brasileira, aliado à necessidade de renovação da frota nacional, pode impulsionar o setor nos próximos anos.

"Hoje, a frota brasileira é muito velha. Ela é duas vezes mais velha do que deveria, polui muito mais e é insegura", afirma.

Na avaliação do executivo, a renovação desses veículos representa uma oportunidade para toda a indústria.

"A indústria de caminhões é um bom termômetro da economia. À medida que a economia cresce, você precisa transportar mais. Isso, aliado à renovação de frota, daria um impulso muito grande para que a gente crescesse muito mais", afirma.