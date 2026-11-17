Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, criticou publicamente a seleção portuguesa após a aposentadoria do filho da equipe nacional. Em evento realizado na última segunda-feira, 16, no Sporting, clube que revelou o atacante, ela afirmou que o jogador foi enganado e desrespeitado durante sua passagem por Portugal. Também declarou ter ficado contente com a derrota da equipe por 4 a 1 para a Dinamarca, no último sábado, 14.

"Claro que ficou triste. Enganaram o Cristiano. E eu também estou triste. A derrota (para a Dinamarca) foi bem feita. Fiquei contente", declarou.

A mãe do camisa 7 também questionou a homenagem feita pela Federação Portuguesa de Futebol ao jogador antes da partida contra a Dinamarca. Cristiano não estava presente, e Dolores considerou que o reconhecimento deveria ter ocorrido com ele em campo.

"A homenagem devia ser feita à frente dele, não sem ele. A nossa homenagem vai ser aqui no Sporting. Dão-lhe valor. Ele não foi respeitado (na seleção), nem pelos colegas", afirmou.

O jogo contra os dinamarqueses foi o primeiro de Portugal após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo. A equipe entrou em campo com camisas com o nome e o número do atacante, e a partida teve uma homenagem ao jogador no início do confronto.

Dolores também foi questionada sobre sua relação com Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa e figura central no desentendimento que antecedeu a saída do atacante. A resposta foi direta: “É igual à dele”.

Como Jorge Jesus respondeu às críticas da mãe de CR7?

Em entrevista à emissora portuguesa RTP, Jorge Jesus foi questionado sobre as declarações e preferiu não prolongar a discussão. O treinador afirmou que tem consideração por Dolores e que compreende a reação de uma mãe diante de uma situação envolvendo o filho.

“Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo? A mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito. Vai dizer o quê? Mãe é mãe, não há volta a dar a isto. Compreendo as declarações”, afirmou.

O técnico também reforçou que respeita Dolores e reconheceu que ela tem motivos para defender o atacante: “A mãe defende sempre os filhos, até à morte. É uma mãe muito querida, que sofreu muito para criar os seus filhos”, completou.

Entenda o desentendimento entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção portuguesa em 5 de novembro de 2026, aos 41 anos, após uma trajetória de 23 anos pela equipe nacional. A decisão veio depois de um desentendimento com Jorge Jesus durante a Data Fifa anterior.

O episódio teve início quando o atacante não foi utilizado na partida contra a Noruega, apesar de ter aquecido durante o confronto. Posteriormente, Ronaldo afirmou que havia recebido garantias do treinador sobre sua participação e que houve uma quebra de confiança entre os dois.

O jogador também deixou a concentração da seleção e, em comunicado, apresentou sua versão dos acontecimentos. A relação com o técnico ficou no centro da repercussão até o anúncio da aposentadoria.

A derrota por 4 a 1 para a Dinamarca marcou o primeiro compromisso de Portugal após o anúncio da aposentadoria do maior artilheiro de sua história. A equipe voltou a campo nesta terça-feira, 17, quando venceu o País de Gales por 3 a 2, pela Liga das Nações.