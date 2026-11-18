Indicadores de desempenho ajudam a avaliar resultados e alinhar a gestão das equipes às prioridades empresariais
Redatora
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06h03.
Um departamento encerra o trimestre com todas as metas cumpridas. Os prazos foram respeitados, a produtividade aumentou e os relatórios mostram resultados positivos. Ainda assim, a diretoria questiona se o desempenho trouxe benefícios concretos para a empresa.
A situação expõe um problema recorrente na gestão: a distância entre os indicadores acompanhados pelas equipes e os resultados que a organização pretende alcançar.
Para reduzir essa diferença, empresas utilizam os chamados KPIs, sigla em inglês para indicadores-chave de desempenho.
A escolha dessas métricas influencia a forma como o trabalho é conduzido, os recursos são distribuídos e os resultados dos gestores são avaliados.
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Nem todo número acompanhado por uma empresa precisa ser considerado um indicador-chave.
Uma equipe de atendimento pode registrar quantas solicitações recebeu durante o mês. O volume informa a demanda, mas não revela, isoladamente, se os clientes receberam um serviço satisfatório.
Se o objetivo da organização for melhorar a experiência do consumidor, indicadores como tempo de resolução, reincidência de problemas e satisfação podem oferecer informações mais relevantes.
A diferença está na relação com uma prioridade do negócio. Um KPI precisa permitir acompanhar o progresso em direção a um resultado definido.
A metodologia Balanced Scorecard, desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton, propõe avaliar o desempenho empresarial considerando quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado organizacional.
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A abordagem ajuda a evitar que uma área seja avaliada exclusivamente por resultados de curto prazo.
A construção dos indicadores deve começar pela identificação dos objetivos corporativos e pela definição de como cada departamento contribui para alcançá-los.
Um dos problemas é estabelecer metas que incentivam comportamentos contrários aos interesses da organização.
Avaliar vendedores somente pelo número de contratos fechados pode estimular negócios pouco rentáveis, caso a qualidade das vendas não seja considerada.
Outro risco é acompanhar indicadores demais. O excesso de informações dificulta a identificação de prioridades e pode desviar a atenção dos resultados mais relevantes.
Metas também precisam considerar fatores externos, como sazonalidade, alterações na demanda e condições econômicas.
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A apresentação de resultados deve explicar o objetivo de cada indicador, sua evolução e as decisões tomadas a partir das informações obtidas.
Definir uma linha de base, que representa o desempenho inicial, permite acompanhar avanços e identificar desvios ao longo do tempo.
É importante estabelecer responsáveis pela coleta dos dados, frequência de acompanhamento e critérios para revisar as metas.