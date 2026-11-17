Lionel Messi pode voltar a trabalhar com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2030, mas não necessariamente dentro de campo. O técnico Lionel Scaloni comentou sobre o futuro do craque na última segunda-feira, 16, e abriu as portas para uma eventual participação do ex-capitão na comissão técnica da equipe nacional.

Em entrevista coletiva antes do amistoso contra a Costa Rica, o treinador afirmou acreditar que Messi continuará jogando profissionalmente mesmo depois de 2030. O argentino, que encerrou sua trajetória pela seleção em outubro, não deve disputar outro Mundial com a camisa da Albiceleste.

"Ele vai continuar jogando até depois de 2030. Na seleção, ele já disse que não, mas, como jogador, tomara que continue enquanto puder. Agora, se ele quiser vir para cá [com a comissão técnica], não tem problema nenhum, que venha", afirmou Scaloni.

A declaração foi feita em tom descontraído, mas indica que o treinador não descarta uma participação de Messi nos bastidores da equipe. Não há, porém, confirmação de convite formal ou de que o jogador tenha interesse em assumir uma função na comissão técnica.

Messi pode jogar a Copa do Mundo de 2030?

A perspectiva de Scaloni é que Messi prolongue sua carreira nos clubes para além da próxima Copa do Mundo. O atacante, que completará 43 anos durante o Mundial de 2030, ainda não anunciou uma data para encerrar sua trajetória profissional.

Atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos, o camisa 10 tem contrato com o clube até o fim de 2028. O vínculo prevê a possibilidade de continuidade até o período em que ele terá 41 anos, mas não representa uma garantia de que seguirá atuando até 2030.

Já pela seleção argentina, a situação é diferente. Messi anunciou em agosto que encerraria sua passagem pela equipe nacional e recebeu uma despedida em 6 de outubro, no amistoso contra o Benim, em Buenos Aires. Na vitória por 3 a 0, marcou um gol e deu duas assistências.

A partida encerrou uma trajetória de 21 anos pela seleção principal, iniciada em 2005. Nesse período, o atacante conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas edições da Copa América (2021 e 2024) e a Finalíssima de 2022.

Scaloni também seguirá na Argentina até 2030

A declaração sobre Messi acontece poucos dias depois de Scaloni confirmar sua permanência no comando da seleção argentina. Em 12 de novembro, a Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou a renovação do contrato do treinador até 2030, incluindo os integrantes de sua comissão técnica.

O novo ciclo será marcado pela reconstrução da equipe após as despedidas de Messi e do zagueiro Nicolás Otamendi. O treinador já começou a observar alternativas para o futuro e pretende ampliar as oportunidades para jogadores mais jovens.

Entre os nomes que podem ganhar espaço estão Franco Mastantuono, Nico Paz e Gianluca Prestianni. A Argentina também terá pela frente a preparação para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030, no qual será uma das anfitriãs ao lado de Uruguai, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos.