Esporte

Palmeiras vence quatro das seis melhores bases do mundo em torneio de Messi

Campeão da Messi Cup, clube alviverde superou Barcelona, Benfica, Ajax e River Plate; equipe também teve o artilheiro e o melhor jogador da competição

Palmeiras vence Messi Cup: clube alviverde faz campanha perfeita contra gigantes do futebol mundial (Nicolas Andrade/Palmeiras)

Palmeiras vence Messi Cup: clube alviverde faz campanha perfeita contra gigantes do futebol mundial (Nicolas Andrade/Palmeiras)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h35.

Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 16h13.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto31s

O Palmeiras venceu a Messi Cup, torneio de categorias de base organizado por Lionel Messi nos Estados Unidos, superando quatro das seis melhores base do mundo. A equipe se destacou ao vencer clubes renomados como Barcelona e Benfica, ressaltando seu trabalho na formação de jovens jogadores.

Tudo sobrePalmeiras
Saiba mais

O Palmeiras conquistou a Messi Cup, torneio de categorias de base organizado por Lionel Messi nos Estados Unidos, com uma campanha que reforça o trabalho de formação do clube. Ao longo da competição, a equipe alviverde venceu quatro dos seis clubes mais bem colocados no ranking mundial de bases elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES): Barcelona, Benfica, Ajax e River Plate.

O desempenho chama a atenção pela qualidade dos adversários enfrentados. O Palmeiras superou o Barcelona, sexto colocado no levantamento, ainda na primeira fase. Nas quartas de final, venceu o Benfica, líder do ranking. Depois, eliminou o Ajax, quinto colocado, na semifinal, e derrotou o River Plate, segundo colocado, na decisão.

Dos seis primeiros clubes da lista do CIES, apenas dois não cruzaram o caminho do time brasileiro: Boca Juniors, terceiro colocado, e Vélez Sarsfield, que aparece na quarta posição.

Além do título, o Palmeiras terminou a competição com dois destaques individuais: teve o artilheiro, Gabriel Bueno, e o melhor jogador do torneio, Miguel Messias. A conquista amplia a sequência de resultados expressivos da formação alviverde e coloca o clube em evidência diante de algumas das principais escolas de futebol do mundo.

Como o Palmeiras se destaca na formação de jogadores?

O resultado na Messi Cup se soma ao histórico recente de revelações do clube. Nos últimos anos, o Palmeiras formou e desenvolveu atletas que ganharam projeção no futebol brasileiro e internacional, como Endrick, Estêvão e Allan.

A presença de jogadores formados na base em equipes profissionais e no mercado internacional reforça a importância do trabalho desenvolvido nas categorias inferiores. O desempenho na competição nos Estados Unidos também mostra a capacidade de o clube competir em torneios internacionais diante de adversários tradicionais na formação de jovens talentos.

No ranking do CIES, o Palmeiras ocupa a 13ª posição entre as melhores bases do mundo. É o clube brasileiro mais bem colocado, à frente de São Paulo, em 15º, Flamengo, em 19º, Fluminense, em 28º, e Santos, em 29º.

Veja o ranking das 30 melhores bases do mundo, segundo o CIES:

  1. Benfica (Portugal)
  2. River Plate (Argentina)
  3. Boca Juniors (Argentina)
  4. Vélez Sarsfield (Argentina)
  5. Ajax (Holanda)
  6. Barcelona (Espanha)
  7. Sporting (Portugal)
  8. Defensor Sporting (Uruguai)
  9. Real Madrid (Espanha)
  10. Estrela Vermelha (Sérvia)
  11. Nacional (Uruguai)
  12. Dinamo Zagreb (Croácia)
  13. Palmeiras (Brasil)
  14. Rosario Central (Argentina)
  15. São Paulo (Brasil)
  16. Cerro Porteño (Paraguai)
  17. Peñarol (Uruguai)
  18. Atlético Nacional (Colômbia)
  19. Flamengo (Brasil)
  20. Newell's Old Boys (Argentina)
  21. Partizan (Sérvia)
  22. Dínamo de Kiev (Ucrânia)
  23. Manchester City (Inglaterra)
  24. Paris Saint-Germain (França)
  25. Anderlecht (Bélgica)
  26. San Lorenzo (Argentina)
  27. Genk (Bélgica)
  28. Fluminense (Brasil)
  29. Santos (Brasil)
  30. Argentinos Juniors (Argentina)
Acompanhe tudo sobre:PalmeirasLionel MessiEstados Unidos (EUA)Futebol

Mais de Esporte

Goleiro pode responder por homicídio após morte de atacante? Entenda o caso

Fifa deve bancar mais de R$ 20 milhões em impostos de Infantino nos EUA; entenda

Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

Corredora de 24 anos morre durante sua primeira Maratona de Nova York

Mais na Exame

ExameLab

Baixou o filme e ele não abriu na viagem? O que conferir nos downloads da Netflix

Casual

Feira de segunda mão volta a São Paulo após movimentar R$ 890 mil na estreia

Inteligência Artificial

Saber fazer a pergunta certa à IA virou diferencial de carreira? O que dizem especialistas

EXAME Agro

Eleições nos EUA: como uma derrota de Trump pode afetar o agro do Brasil