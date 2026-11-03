Palmeiras vence quatro das seis melhores bases do mundo em torneio de Messi

O Palmeiras conquistou a Messi Cup, torneio de categorias de base organizado por Lionel Messi nos Estados Unidos, com uma campanha que reforça o trabalho de formação do clube. Ao longo da competição, a equipe alviverde venceu quatro dos seis clubes mais bem colocados no ranking mundial de bases elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES): Barcelona, Benfica, Ajax e River Plate.

O desempenho chama a atenção pela qualidade dos adversários enfrentados. O Palmeiras superou o Barcelona, sexto colocado no levantamento, ainda na primeira fase. Nas quartas de final, venceu o Benfica, líder do ranking. Depois, eliminou o Ajax, quinto colocado, na semifinal, e derrotou o River Plate, segundo colocado, na decisão.

Dos seis primeiros clubes da lista do CIES, apenas dois não cruzaram o caminho do time brasileiro: Boca Juniors, terceiro colocado, e Vélez Sarsfield, que aparece na quarta posição.

Além do título, o Palmeiras terminou a competição com dois destaques individuais: teve o artilheiro, Gabriel Bueno, e o melhor jogador do torneio, Miguel Messias. A conquista amplia a sequência de resultados expressivos da formação alviverde e coloca o clube em evidência diante de algumas das principais escolas de futebol do mundo.

Como o Palmeiras se destaca na formação de jogadores?

O resultado na Messi Cup se soma ao histórico recente de revelações do clube. Nos últimos anos, o Palmeiras formou e desenvolveu atletas que ganharam projeção no futebol brasileiro e internacional, como Endrick, Estêvão e Allan.

A presença de jogadores formados na base em equipes profissionais e no mercado internacional reforça a importância do trabalho desenvolvido nas categorias inferiores. O desempenho na competição nos Estados Unidos também mostra a capacidade de o clube competir em torneios internacionais diante de adversários tradicionais na formação de jovens talentos.

No ranking do CIES, o Palmeiras ocupa a 13ª posição entre as melhores bases do mundo. É o clube brasileiro mais bem colocado, à frente de São Paulo, em 15º, Flamengo, em 19º, Fluminense, em 28º, e Santos, em 29º.

Veja o ranking das 30 melhores bases do mundo, segundo o CIES: