Neymar antecipa anúncio do Santos e revela chegada de Philippe Coutinho ao clube

O Santos ganhou um novo reforço para a reta final da temporada. O meia Philippe Coutinho, de 34 anos, foi recebido por Neymar no vestiário do clube e teve a chegada antecipada pelo camisa 10 nas redes sociais antes do anúncio oficial da equipe.

Coutinho passou por exames médicos e assinou contrato com o Santos até o fim do ano. No vídeo publicado nos stories de Neymar, os dois aparecem se abraçando no vestiário e celebrando o reencontro após anos atuando juntos pela Seleção Brasileira.

“Meu Deus do céu, se for um sonho, eu não quero acordar. Seja bem-vindo! Seja feliz. Vim te abraçar e cuidar de você”, disse Neymar no post.

A chegada de Coutinho marca o reencontro de dois jogadores que fizeram parte da geração brasileira que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Pela Seleção, os dois atuaram juntos em competições como Copa América e Eliminatórias.

Experiência internacional

Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho construiu carreira internacional com passagens por clubes como Internazionale, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail, do Catar.

O meia também foi um dos principais nomes da Seleção Brasileira durante a última década. Em 2018, marcou o gol da vitória contra a Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia e terminou o torneio como um dos destaques da equipe.

Neymar, por sua vez, retornou ao Santos em 2025 após passagens pelo futebol europeu e pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante tem contrato com o clube paulista e assumiu papel central na tentativa de reconstrução esportiva da equipe.

Com Coutinho, o Santos passa a contar com mais um jogador experiente no elenco, em uma estratégia de reunir atletas de trajetória internacional para a disputa da temporada.