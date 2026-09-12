Esporte
Fase de grupos copa 2026

Neymar antecipa anúncio do Santos e revela chegada de Philippe Coutinho ao clube

Jogador foi recebido pelo camisa 10 no vestiário e assinou contrato até o fim da temporada; Encontro foi publicado nas redes sociais antes da confirmação oficial

Philippe Coutinho construiu carreira internacional com passagens por clubes como Internazionale, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail, do Catar (Lionel Ng / Correspondente/Getty Images)

Philippe Coutinho construiu carreira internacional com passagens por clubes como Internazionale, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail, do Catar (Lionel Ng / Correspondente/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15h47.

Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 15h49.

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O Santos ganhou um novo reforço para a reta final da temporada. O meia Philippe Coutinho, de 34 anos, foi recebido por Neymar no vestiário do clube e teve a chegada antecipada pelo camisa 10 nas redes sociais antes do anúncio oficial da equipe.

Coutinho passou por exames médicos e assinou contrato com o Santos até o fim do ano. No vídeo publicado nos stories de Neymar, os dois aparecem se abraçando no vestiário e celebrando o reencontro após anos atuando juntos pela Seleção Brasileira.

“Meu Deus do céu, se for um sonho, eu não quero acordar. Seja bem-vindo! Seja feliz. Vim te abraçar e cuidar de você”, disse Neymar no post. 

A chegada de Coutinho marca o reencontro de dois jogadores que fizeram parte da geração brasileira que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Pela Seleção, os dois atuaram juntos em competições como Copa América e Eliminatórias.

Experiência internacional

Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho construiu carreira internacional com passagens por clubes como Internazionale, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail, do Catar.

O meia também foi um dos principais nomes da Seleção Brasileira durante a última década. Em 2018, marcou o gol da vitória contra a Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia e terminou o torneio como um dos destaques da equipe.

Neymar, por sua vez, retornou ao Santos em 2025 após passagens pelo futebol europeu e pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante tem contrato com o clube paulista e assumiu papel central na tentativa de reconstrução esportiva da equipe.

Com Coutinho, o Santos passa a contar com mais um jogador experiente no elenco, em uma estratégia de reunir atletas de trajetória internacional para a disputa da temporada.

  • amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país

    1/31 amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país (Uniforme 1 do Brasil, produzido pela Nike)

  • troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água.

    2/31 troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água. (Uniforme 2 do Brasil, produzido pela Nike)

  • Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada

    3/31 Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada (Uniforme 1 da França, produzido pela Nike)

  • 4/31 (Uniforme 1 da Inglaterra, produzido pela Nike)

  • uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência

    5/31 uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência (Uniforme 1 da Holanda, produzido pela Nike)

  • jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo

    6/31 jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo (Uniforme 1 dos Estados Unidos, produzido pela Nike)

  • mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição

    7/31 mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição (Uniforme 1 da Croácia, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade

    8/31 camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade (Uniforme 1 da Coreia do Sul, produzido pela Nike)

  • amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação

    9/31 amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação (Uniforme 1 da Austrália, produzido pela Nike)

  • base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997

    10/31 base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997 (Uniforme 1 da Noruega, produzido pela Nike)

  • azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra”

    11/31 azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra” (Uniforme 1 do Uruguai, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos

    12/31 camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos (Uniforme 1 do Canadá, produzido pela Nike)

  • a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual.

    13/31 a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual. (Uniforme 1 da Argentina, produzido pela Adidas)

  • camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico

    14/31 camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico (Uniforme 1 da Colômbia, produzido pela Adidas)

  • o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014

    15/31 o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014 (Uniforme 1 da Alemanha, produzido pela Adidas)

  • vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto

    16/31 vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto (Uniforme 1 da Espanha, produzido pela Adidas)

  • amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca

    17/31 amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca (Uniforme 1 do Japão, produzido pela Adidas)

  • a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho

    18/31 a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho (Uniforme 1 da Costa Rica, produzido pela Adidas)

  • o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola

    19/31 o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola (Uniforme 1 do México, produzido pela Adidas)

  • camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional

    20/31 camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional (Uniforme 1 do Catar, produzido pela Adidas)

  • o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional

    21/31 o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional (Uniforme 1 da Arábia Saudita, produzido pela Adidas)

  • azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look

    22/31 azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look (Uniforme 1 da Escócia, produzido pela Adidas)

  • amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses

    23/31 amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses (Uniforme 1 de Portugal, produzido pela Puma)

  • vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão

    24/31 vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão (Uniforme 1 da Suíça, produzido pela Puma)

  • Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo

    25/31 Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo (Uniforme 1 da Áustria, produzido pela Puma)

  • Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante

    26/31 Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante (Uniforme 1 da Islândia, produzido pela Puma)

  • Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme

    27/31 Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme (Uniforme 1 de República Tcheca, produzido pela Puma)

  • branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    28/31 branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Senegal, produzido pela Puma)

  • Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos

    29/31 Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos (Uniforme 1 do Egito, produzido pela Puma)

  • Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    30/31 Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Gana, produzido pela Puma)

  • vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil

    31/31 vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil (Uniforme 1 de Marrocos, produzido pela Puma)

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