Quem deve pagar a conta da crise climática? A pergunta que divide países ricos e em desenvolvimento nas salas fechadas e permeia os corredores da COP31, em Antália, na Turquia, ganha ainda mais peso nesta quarta-feira, 18 de novembro.

Na reta final da conferência climática, o dia é dedicado ao desenvolvimento humano e social, com foco em direitos humanos, justiça climática e redução das desigualdades.

A contradição fica ainda mais evidente: enquanto o mundo discute a urgência de proteger as populações mais vulneráveis aos impactos do clima extremo, as negociações sobre os recursos necessários para financiar essa proteção continuam travadas.

Na terça-feira, 17, uma nova versão do texto sobre financiamento climático frustrou: o número de trechos sem consenso passou de 74 para 123, segundo o Carbon Brief. À noite, a União Europeia resistiu à discussão da proposta e defendeu uma decisão limitada, sem avanços substantivos sobre o tema, o que rendeu ao bloco o prêmio simbólico de “Fóssil do Dia”.

O impasse expõe um dos desafios tradicionalmente nas COPs: transformar compromissos em ações concretas, sobretudo nos países em desenvolvimento, que cobram maior responsabilidade financeira das nações mais ricas para financiar a adaptação e mitigação das emissões.

Com a COP31 prevista para terminar na sexta-feira, 20, o tempo para alcançar um consenso está se esgotando. Segundo avaliação do LACLIMA, há um risco de a conferência terminar "sem uma decisão substantiva sobre pontos centrais, especialmente o financiamento climático".

Ao mesmo tempo, a quarta-feira também é marcada pela expectativa de uma nova versão da chamada Decisão de Capa, documento político que deverá reunir os principais resultados e prioridades da conferência.

O primeiro esboço, apresentado na segunda-feira, 16, acumulou propostas divergentes e deixou em aberto questões centrais, apesar de ter feito menção ao roteiro global pelo fim dos combustíveis fósseis e combate ao desmatamento.

Com 144 parágrafos e uma série de alternativas ainda sem consenso, o documento chegou a ser apelidado de “árvore de Natal” por especialistas, aumentando a tensão. Agora, resta saber quais delas permanecerão na nova versão.

Justiça climática e direitos humanos no centro

Um dos destaques do dia é o balanço dos avanços da Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas, lançada durante a COP30.

O encontro discute como ampliar o financiamento de sistemas de proteção social capazes de responder aos impactos climáticos, especialmente entre populações expostas a secas, enchentes e outros eventos extremos.

A programação também inclui discussões sobre a proteção de defensores ambientais, a integração de gênero e raça nas políticas climáticas e o papel da cultura na mobilização da sociedade.

No Pavilhão Brasil, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa de um diálogo sobre o Balanço Global da Cultura, iniciativa que busca integrar a dimensão cultural às estratégias internacionais de enfrentamento da mudança do clima.

Outro debate aborda o papel da agricultura familiar na construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e na promoção de uma transição justa.

O conjunto das atividades reforça a conexão entre os compromissos negociados pelos países e seus impactos sobre as pessoas.

O que esperar da nova Decisão de Capa

Para especialistas, a nova Decisão de Capa deverá indicar se os países conseguiram reduzir suas divergências antes dos últimos dias de negociações.

O primeiro esboço contempla desde o financiamento climático e a adaptação até a transição para longe dos combustíveis fósseis e o reconhecimento de que a temperatura global pode ultrapassar temporariamente o limite de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris, fenômeno conhecido como overshoot.

A própria presidência das negociações, conduzida pela Austrália, ressaltou que o documento inicial não representava um consenso, mas "uma compilação das posições apresentadas pelos países".

A nova versão será um teste para verificar quais propostas podem sobreviver ao processo de negociação.

Entre os pontos acompanhados por organizações da sociedade civil estão o reconhecimento dos riscos associados à ultrapassagem de 1,5°C, a ampliação dos recursos para adaptação e a inclusão da opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre as obrigações dos Estados diante da mudança do clima.

Outra cobrança é sobre a necessidade de transformar os roteiros de combustívéis fósseis e combate ao desmatamento, liderados pelo Brasil, em instrumentos com mecanismos de implementação e acompanhamento.

Na terça-feira, 17, ministros de Dinamarca, Espanha, Portugal e Luxemburgo anunciaram seus planos nacionais para implementar essa transição. As iniciativas foram articuladas pela Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), coalizão internacional voltada à redução da dependência de petróleo e gás.

Vanuatu e Tuvalu também reafirmaram o compromisso de desenvolver um roteiro regional para a transição energética no Pacífico, enquanto a província canadense de Quebec prepara algo subnacional.

Os anúncios ampliam a pressão para que a COP31 avance além das declarações políticas e estabeleça caminhos concretos para avançar na transição energética.

“A COP31, assim como todas as COPs daqui para a frente, será avaliada pela forma como enfrenta os combustíveis fósseis”, afirma Stela Herschmann, coordenadora de Política Internacional do Observatório do Clima.

O tema também voltou à programação nesta quarta-feira, durante o Diálogo Ministerial da COP31 sobre a Implementação da Transição Energética, com base no processo iniciado em Santa Marta, na Colômbia, e no roteiro impulsionado pela presidência brasileira da COP30.

Com o financiamento ainda em disputa e a espera por uma nova Decisão de Capa, a reta final da COP31 será decisiva para definir quais avanços poderão sair de Antália.

Agenda da COP31 nesta quarta-feira, 18 de novembro

11h às 13h | Diálogo Ministerial sobre a Implementação da Transição Energética

Com Ana Toni, Wopke Hoekstra e Selwin Hart, o encontro discute caminhos para colocar em prática a transição para longe dos combustíveis fósseis.

Local: Special Event Room 1 – Uzungöl.

11h30 às 12h30 | Balanço Ético Global na prática

Debate sobre equidade e justiça na implementação das políticas climáticas rumo ao próximo Balanço Global do Acordo de Paris (GST2).

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Belém.

13h30 às 15h30 | Pareceres consultivos e implementação de metas climáticas

Discussão sobre o papel das decisões e opiniões consultivas internacionais no cumprimento das obrigações climáticas dos países.

Local: Cúpula dos Povos – Hall 8.

14h às 15h | Proteção de Defensoras e Defensores Ambientais

Representantes de governos, ONU e sociedade civil discutem a proteção de pessoas que atuam na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.

15h às 16h30 | Resiliência a incêndios florestais e conservação das florestas

Encontro sobre soluções baseadas na natureza para prevenção de incêndios e proteção de ecossistemas.

Local: Side Event Room 5 – Hattuşa.

15h15 às 16h15 | Mecanismos de Integração de Gênero e Raça na Política Climática Brasileira

Painel com participação das ministras e autoridades brasileiras sobre políticas de proteção de mulheres e meninas diante de desastres climáticos.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.

15h30 às 17h30 | Reparações climáticas: das dívidas históricas à justiça climática

Debate sobre responsabilidades históricas e mecanismos de reparação diante dos impactos da mudança do clima.

Local: Cúpula dos Povos.

16h30 às 17h30 | Balanço Global da Cultura

Com participação da ministra Margareth Menezes, o encontro discute a inserção da cultura na agenda climática internacional.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Mutirão.

16h30 às 17h30 | O legado da agricultura familiar nos sistemas alimentares

Discussão sobre a contribuição de agricultores familiares para sistemas alimentares sustentáveis e uma transição justa.

Local: Pavilhão Brasil – Auditório Belém.

18h30 às 20h | Desmatamento e desertificação: a participação da sociedade civil no Sul Global

Organizações discutem o papel das comunidades e da sociedade civil no enfrentamento à degradação ambiental.

*Horários locais de Antália, na Turquia.