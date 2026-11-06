Pai de Neymar vira CEO do Santos; clube pode virar SAF? Veja o que muda

O pai de Neymar foi anunciado como CEO do Santos nesta sexta-feira. O contrato é válido até o final do ano. Caso o presidente Marcelo Teixeira seja reeleito, o Neymar pai deve permanecer mais tempo no posto. O Peixe tem eleições marcadas para o dia 12 de dezembro.

Segundo apuração da EXAME, Neymar pai aceitou o convite de Teixeira por ter uma "relação de confiança" com o presidente.

Mesmo com a chegada de Neymar pai, executivos como Alexandre Mattos e Caio Lacerda (do marketing) não perdem espaço. "A ideia é que ele agregue, aumente a relação com patrocinadores, marcas, e traga novas receitas", disse uma fonte próxima da Vila Belmiro.

Santos vai virar SAF?

Em razão de sua situação financeira difícil - segundo o Conselho Fiscal do clube, o endividamento total do Santos é superior a R$ 1,1 bilhão -, surgiu a dúvida se o clube iria iniciar o caminho para virar SAF com a chegada de Neymar pai. Não é o que deve acontecer neste momento.

Para que isso tenha chance de acontecer, o Peixe precisa mudar o estatuto, que hoje prevê vender, no máximo, 49% do clube, o que não despertou o interesse do mercado. Uma fatia considerada pelos investidores seria 80%. Mas isso só aconteceria com uma votação de mudança do estatuto, prevista para acontecer neste domingo, mas que já foi adiada. Agora, no melhor cenário, a questão deve voltar à mesa depois da eleição para presidente do clube da Baixada.