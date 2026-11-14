'Faça as malas e vá embora': Romário pede saída de Ancelotti após derrota para o Japão

O ex-jogador e senador Romário pediu a saída do técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira neste sábado, 14, após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Singapura.

“Ancelotti, chega! Faça as malas e vá embora”, escreveu o ex-atacante do Barcelona em uma publicação nas redes sociais.

Embora tenha reconhecido o italiano como “um dos grandes técnicos” do futebol mundial, Romário afirmou que seu sucesso está restrito ao trabalho em clubes e não se refletiu no comando da Seleção.

“Volte para os clubes, onde você construiu sua reputação, porque a seleção brasileira não pode continuar correndo esse risco”, declarou.

Romário cobra atitude da CBF

O ex-jogador também cobrou uma decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaúd, afirmando que chegou a hora de demonstrar “coragem para tomar uma decisão”.

“Já sofremos muita humilhação e não podemos arriscar jogar outra Copa do Mundo fora”, escreveu.

Na partida, o Japão derrotou o Brasil pela segunda vez na história, com um gol marcado nos acréscimos. Ancelotti ainda foi expulso após protestar repetidamente contra uma falta assinalada pelo árbitro.

Contratado em 2025, o treinador teve seu vínculo renovado em maio de 2026 até 2030. Apesar disso, enfrenta críticas desde a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A derrota para o Japão aumentou a pressão sobre o italiano, que agora enfrenta cobranças públicas pela saída do comando da Seleção.