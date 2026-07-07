Que horas é o jogo da Argentina x Egito pelas oitavas da Copa do Mundo

A Argentina de Lionel Messi enfrenta o Egito de Mohamed Salah nesta terça-feira, 7, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Que horas começa Argentina x Egito?

O jogo entre Argentina e Egito começa às 13h (horário de Brasília), nesta terça-feira, 7 de julho de 2026. A bola rola no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos.

Onde assistir Argentina x Egito ao vivo

TV aberta: TV Globo e SBT

TV Globo e SBT TV fechada: SporTV e N Sports

SporTV e N Sports Streaming gratuito: CazéTV (YouTube) e ge TV

(YouTube) e ge TV Streaming pago: Globoplay e Disney+

Como chegam as seleções

A Argentina é a atual campeã mundial e chega às oitavas com campanha invicta — cinco vitórias consecutivas, incluindo a fase de grupos, onde terminou na liderança com 100% de aproveitamento. No entanto, nos 16 avos de final, a Albiceleste precisou da prorrogação para eliminar Cabo Verde por 3 a 2, o que acendeu o sinal de alerta no time de Lionel Scaloni.

O Egito vive o melhor momento de sua história em Copas do Mundo. Os africanos avançaram ao mata-mata pela primeira vez e, nos 16 avos, eliminaram a Austrália nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. A seleção aposta na organização defensiva e nos contra-ataques de Mohamed Salah e Omar Marmoush para surpreender a atual campeã.

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Medina); De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

Egito: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marwan Attia, Emam Ashour e Mohamed Salah; Omar Marmoush e Zico. Técnico: Hossam Hassan.

Quem vencer avança às quartas de final, marcadas para sexta-feira, 11 de julho, em Kansas City, onde enfrentará o vencedor de Suíça x Colômbia — que também jogam nesta terça, às 17h.