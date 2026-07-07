A Argentina vai ganhar hoje? Veja as chances de Messi contra o Egito na Copa do Mundo

A Argentina é amplamente favorita para vencer o Egito nesta terça-feira, 7, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Um modelo estatístico de previsão aponta 73,7% de chance de vitória da seleção de Lionel Messi no tempo normal, contra 19,2% de empate e apenas 7,1% de triunfo egípcio. O confronto será às 13h, no horário de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O placar mais provável, segundo o modelo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é uma vitória argentina por 1 a 0, com 18,3% de probabilidade.

Na sequência aparecem o 2 a 0 para a Argentina (17,4%) e o 3 a 0 (11,4%), o que reforça o favoritismo da equipe de Messi para avançar às quartas.

Os números do favoritismo argentino

A projeção coloca a Argentina em vantagem em praticamente todos os cenários.

Somadas, as chances de vitória por qualquer placar chegam a 73,7%, enquanto o Egito reúne 7,1% — uma diferença de mais de dez vezes entre as duas seleções.

Os resultados de goleada argentina, embora menos prováveis, ainda superam a maior parte das hipóteses de vitória egípcia.

Um 4 a 0 para a Argentina aparece com 5,7% de probabilidade, à frente de qualquer cenário de triunfo do Egito no tempo normal.

Como a Argentina chegou às oitavas

A seleção de Lionel Scaloni avançou com dificuldade nos 16 avos, ao vencer Cabo Verde por 3 a 2 apenas na prorrogação. Antes, os argentinos haviam feito campanha perfeita na fase de grupos, com vitórias sobre Argélia (3 a 0), Áustria (2 a 0) e Jordânia (3 a 1).

Messi chega embalado.

O camisa 10 marcou contra Cabo Verde, chegou a sete gols no Mundial e recuperou a liderança da artilharia da competição, à frente do francês Kylian Mbappé, com seis. O argentino também soma 20 tentos na história das Copas, recorde absoluto do torneio.

O Egito de Salah quer surpreender

Do outro lado, o Egito busca a zebra. A seleção africana avançou ao eliminar a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O time é liderado por Mohamed Salah, atacante que protagoniza o duelo individual com Messi na partida de Atlanta.

A partida vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem vencer o confronto avança e mantém viva a caminhada rumo ao título — no caso da Argentina, a busca pelo tetracampeonato mundial.