Argentina sofre com Cabo Verde e precisa da prorrogação para avançar na Copa do Mundo

Argentina e Cabo Verde se enfrentaram nesta sexta-feira, 3, pelos 16avos de final da Copa do Mundo de 2026. Em duelo emocionante, a seleção argentina precisou da prorrogação para derrotar os cabo-verdianos por 3 a 2.

Lionel Messi tirou o zero do placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após um lindo lançamento de Lisandro Martínez, o camisa 10 fez um domínio fantástico e, de frente para o goleiro cabo-verdiano, estufou as redes.

Mas, aos 13 minutos da segunda etapa, Cabo Verde conseguiu chegar ao empate. Ryan Duarte achou Deroy Duarte dentro da área, que bateu na saída de Dibu Martínez e igualou o marcador.

Em um duelo entre Messi e Vozinha, nos 90 minutos, apesar do argentino ter marcado uma vez, o goleiro cabo-verdiano conseguiu fazer boas defesas e impedir que o camisa 10 da Argentina marcasse mais. A principal defesa foi em uma cobrança de falta, onde o arqueiro se esticou todo para mandar a bola para escanteio.

Prorrogação

Aos 2 minutos da prorrogação, a Argentina reagiu e conseguiu buscar o gol. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lisandro Martínez, que soltou uma bomba e anotou o segundo gol da seleção sul-americana.

Porém, antes do fim da primeira etapa do tempo extra, Cabo Verde buscou o empate com um golaço. Sidny Cabral partiu para cima da marcação e arriscou de longe, acertando um belo chute para marcar um gol fantástico.

Mas, aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, os argentinos marcaram novamente. Messi cobrou escanteio na cabeça de Cristian Romero, que desviou para o fundo da rede.

Oitavas de final

Assim, a Argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto será na próxima terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Lionel Messi

Com o tento diante de Cabo Verde, Lionel Messi chegou a 7 gols nesta Copa do Mundo e recuperou a liderança da artilharia do torneio. Kylian Mbappé, da França, aparece em segundo lugar, com 6 bolas nas redes.

Além disso, o argentino chegou a 20 gols na história das Copas e ampliou ainda mais o recorde de maior goleador em Mundiais. Curiosamente, Mbappé também aparece na segunda colocação nesse quesito, com 18 tentos.