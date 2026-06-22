Que horas a Argentina joga hoje na Copa do Mundo?

Lionel Messi volta a campo nesta segunda-feira, 22, em mais um capítulo de sua busca por um recorde histórico na Copa do Mundo. A Argentina enfrenta a Áustria às 14h, no horário de Brasília, pela segunda rodada do Grupo J do Mundial de 2026.

O confronto coloca frente a frente as duas seleções que venceram na estreia e dividem a liderança da chave com três pontos. A Argentina derrotou a Argélia por 3 a 0, enquanto a Áustria superou a Jordânia por 3 a 1.

Além da disputa pela ponta do grupo, a partida também carrega expectativa em torno de Messi.

Aos 38 anos, o camisa 10 argentino marcou três gols na estreia e chegou a 16 em Copas do Mundo, igualando o alemão Miroslav Klose no topo da lista de maiores artilheiros da história do torneio.

Que horas é o jogo da Argentina hoje?

A Argentina enfrenta a Áustria nesta segunda-feira, 22, às 14h, no horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O duelo é considerado decisivo para a liderança do Grupo J. Quem vencer ficará em posição confortável para avançar ao mata-mata na primeira colocação da chave.

Onde assistir Argentina x Áustria?

O jogo será transmitido por TV Globo, SBT, Sportv, NSports, ge tv e CazéTV.

Messi pode bater recorde histórico

O jogo desta segunda-feira também pode marcar um feito inédito na carreira do craque argentino.

Com 16 gols em Mundiais, Messi divide o recorde histórico com Klose e precisa de apenas mais um gol para assumir a liderança isolada da artilharia das Copas.

A marca ganhou ainda mais relevância porque foi alcançada logo na estreia da Argentina no torneio, quando o camisa 10 anotou um hat-trick diante da Argélia.

"No final, são estatísticas e nada mais", afirmou Messi após a partida ao comentar o recorde.

Mbappé e Haaland também entram em campo

O dia ainda reúne outros dois dos principais nomes do futebol mundial. A França de Kylian Mbappé enfrenta o Iraque às 18h, enquanto a Noruega de Erling Haaland encara o Senegal às 21h.

Mbappé chegou a 14 gols em Copas após marcar duas vezes na estreia contra o Senegal e aparece como principal perseguidor de Messi na corrida entre os jogadores em atividade.

Já Haaland, em sua primeira participação em Mundiais, começou a competição com dois gols na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

Pela segunda vez nesta Copa do Mundo, Messi, Mbappé e Haaland entram em campo no mesmo dia — um encontro de gerações que pode alterar novamente a corrida pela artilharia histórica do torneio.