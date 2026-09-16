Naná supera australiana Astra Sharma e avança à segunda rodada do SP Open

RESUMO | Nauhany Silva, conhecida como Naná, venceu a australiana Astra Sharma nesta quarta-feira, 16 de setembro, por 5/7, 6/4 e 7/5, e avançou à segunda rodada do SP Open. A brasileira de 16 anos entrou no top 550 profissional, melhor marca da carreira. Na próxima fase, enfrentará a espanhola Kaitlin Quevedo.

Nauhany Silva, conhecida como Naná, conquistou mais uma vitória no SP Open e avançou no torneio da categoria WTA, associação que organiza o circuito profissional feminino de tênis. A brasileira de 16 anos derrotou a australiana Astra Sharma nesta quarta-feira, 16 de setembro, em uma partida de virada com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5.

O duelo durou 2h24 e foi realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Naná venceu na estreia do SP Open pelo segundo ano consecutivo e alcançou a segunda rodada da competição disputada na capital paulista.

A tenista brasileira, atual número 7 do ranking mundial juvenil, era a atleta mais jovem da chave principal do torneio. Do outro lado da rede estava Sharma, de 31 anos, em uma partida marcada pelo equilíbrio entre as duas jogadoras.

Com uma postura ofensiva desde os primeiros games, Naná chegou a abrir vantagem de 5/3 no primeiro set. A australiana, porém, reagiu e venceu quatro games seguidos para fechar a parcial em 7/5. No segundo set, a brasileira manteve a disputa equilibrada e conseguiu levar o confronto para a terceira parcial.

A decisão também exigiu resistência das duas atletas. Naná precisou superar momentos de pressão e confirmou a vitória após uma sequência de pontos disputados.O resultado colocou a brasileira entre as 550 melhores tenistas do ranking profissional, sua melhor marca na carreira até o momento.

"Estou muito feliz, foi um jogo em que eu competi bastante. Sabia que ia ser duro, que minha adversária ia exigir bastante fisicamente. Consegui ficar junto com ela a partir do segundo set. Saquei em 5/3 e não fechei no primeiro, depois fiquei quebra atrás. Pensei que tinha que lutar a cada ponto", comentou Naná.

A igualdade entre as jogadoras também apareceu nos números da partida. Naná e Sharma terminaram o confronto com 110 pontos conquistados cada uma. A brasileira teve melhor aproveitamento nos break-points, oportunidades de quebrar o saque da adversária, ao converter uma chance a mais do que a australiana.

"O público me ajudou muito, me incentivou a cada ponto. Que eles estejam aqui de novo torcendo por mim no próximo jogo", convocou.

Na próxima fase, Naná terá pela frente a espanhola Kaitlin Quevedo. As duas atletas já haviam treinado juntas no último fim de semana, em São Paulo.

Carol Alves e Gabriela Cé deixam o SP Open na primeira rodada

A brasileira Carolina Alves estreou na Quadra Central Maria Esther Bueno contra a holandesa Suzan Lamens. A partida começou com vitória de Carol no primeiro set, por 6/3, mas a brasileira não conseguiu confirmar a vantagem e perdeu o confronto por 3/6, 7/6(2) e 6/2.

"Na hora de definir o jogo, faltou um pouco de convicção. Eu errei bastante o primeiro set e isso fez ela ficar bem confortável para devolver meu segundo saque. Ela começou a ficar mais agressiva no jogo e jogar bolas mais pesadas na minha esquerda, abrindo a quadra", afirmou Carol.

Outro confronto envolvendo uma brasileira foi encerrado nesta quarta-feira, 16 de setembro. Gabriela Cé enfrentou a alemã Eva Lys, quinta cabeça de chave do torneio, e perdeu por 6/1, 5/7 e 7/5. Com o resultado, Lys avançou à segunda rodada do SP Open e terá pela frente a argentina Nadia Podoroska.

Quem Naná Silva derrotou no SP Open?

Naná Silva derrotou a australiana Astra Sharma por 5/7, 6/4 e 7/5 nesta quarta-feira, 16 de setembro. A vitória de virada levou a brasileira à segunda rodada do torneio.

Quanto tempo durou a partida entre Naná Silva e Astra Sharma?

A partida durou 2h24 e foi disputada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Naná Silva e Astra Sharma conquistaram 110 pontos cada uma durante o confronto.

Qual posição Naná Silva alcançou no ranking profissional?

Naná Silva entrou no grupo das 550 melhores tenistas do ranking profissional, sua melhor marca na carreira até o momento. A brasileira também ocupa a sétima posição do ranking mundial juvenil.

Quem será a próxima adversária de Naná Silva no SP Open?

Naná Silva enfrentará a espanhola Kaitlin Quevedo na segunda rodada do SP Open. As duas tenistas haviam treinado juntas no último fim de semana, em São Paulo.

Como foram as estreias de Carolina Alves e Gabriela Cé no SP Open?

Carolina Alves perdeu para a holandesa Suzan Lamens por 3/6, 7/6(2) e 6/2. Gabriela Cé foi derrotada pela alemã Eva Lys por 6/1, 5/7 e 7/5.