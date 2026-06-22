16 gols, um recorde e dois perseguidores: o dia de Messi, Mbappé e Haaland na Copa do Mundo

Pela segunda vez na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland entram em campo no mesmo dia — repetindo o que já havia ocorrido na rodada de abertura do torneio.

Nesta segunda-feira, 22, a Argentina enfrenta a Áustria às 14h, a França encara o Iraque às 18h, e a Noruega mede forças com o Senegal às 21h, todos os horários em Brasília.

Os três disputam, cada um à sua maneira, um lugar na história do torneio: Messi já é dono de um recorde compartilhado, Mbappé corre para alcançá-lo, e Haaland tenta confirmar, em sua primeira Copa, que pode chegar ao mesmo nível dos dois.

Messi: o veterano que já é lenda

Messi: jogador pode bater novo recorde nesta segunda-feira, 22 (Divulgação/AFA)

Aos 38 anos, Messi disputa sua sexta Copa do Mundo — a mais longa carreira mundialista entre os três craques.

Na estreia, contra a Argélia, fez um hat-trick e chegou a 16 gols em Mundiais, igualando o recorde histórico do alemão Miroslav Klose, que havia liderado isoladamente desde 2014.

Hoje, contra a Áustria, Messi tem a chance de assumir a artilharia histórica de forma isolada com apenas mais um gol.

O argentino é o atual campeão do mundo, título conquistado em 2022, e chega a esta edição como um dos rostos mais simbólicos do esporte. Mesmo nesse momento da carreira, ele evitou inflar o próprio feito: "No final, são estatísticas e nada mais", disse Messi, ao comentar a marca histórica após a estreia.

Mbappé: o sucessor natural do recorde

Mbappé: aos 27 anos, jogador já ultrapassou recorde de Pelé (Angela Weiss / AFP/AFP)

Aos 27 anos, Mbappé está em sua terceira Copa do Mundo e já é o maior artilheiro da história da seleção francesa em qualquer competição.

Na estreia, marcou dois gols contra o Senegal e chegou a 14 gols em Mundiais — ultrapassando Pelé (12 gols) e empatando com o alemão Gerd Müller na quarta posição do ranking histórico.

Diferente de Messi e Klose, que precisaram de seis e quatro Copas, respectivamente, para alcançar marcas semelhantes, Mbappé chegou perto do topo do ranking ainda com menos de 30 anos — o que faz dele o principal candidato a se tornar o maior artilheiro da história do torneio nas próximas edições, mesmo que não bata o recorde já em 2026.

Haaland: o nome mais novo na corrida

Erling Haaland: jogador é o número 9 da Noruega (Justin Setterfield/AFP)

Aos 25 anos, Haaland disputa sua primeira Copa do Mundo. O atacante do Manchester City chega como um dos nomes mais temidos do futebol atual, com reputação de finalizador implacável construída no futebol de clubes europeu. Na estreia, marcou dois gols na goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque — repetindo o mesmo número de gols de Mbappé na rodada de abertura.

Mesmo sem o histórico acumulado dos outros dois craques em Mundiais, Haaland chama atenção pela presença física: com 1,95 metro de altura, é apontado por adversários como uma ameaça particular no jogo aéreo.

"Contra Haaland, é preciso marcá-lo de muito perto dentro da área, mais do que qualquer outro atacante, porque é fundamental impedir que ele consiga saltar", afirmou o zagueiro senegalês Moussa Niakhaté, que enfrenta o norueguês nesta segunda-feira, 22.

Três gerações, um mesmo dia

Os três jogos têm pesos diferentes na tabela. Messi e a Argentina, líderes do Grupo J, defendem a ponta da chave numa disputa direta contra a Áustria, também com três pontos.

Mbappé e a França tentam confirmar o favoritismo contra o Iraque, em um jogo visto como mais simples no papel.

Já Haaland e a Noruega enfrentam o Senegal num duelo mais equilibrado, decisivo para as pretensões de classificação dos dois lados.

Se os três voltarem a marcar hoje, o dia pode reorganizar de novo o topo da artilharia histórica da Copa do Mundo — uma corrida que, antes do início do torneio, parecia distante para qualquer um dos três, e que agora se decide partida a partida.