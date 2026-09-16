Marketing

Beco do Batman vira Beco do Wolverine em ação para promover novo game da Marvel

Espaço em Pinheiros recebe mural de 90 metros quadrados e ambientes inspirados no universo do personagem

Beco do Wolverine: espaço em Pinheiros "muda de nome" pelos próximos dias, em uma ação para lançamento do jogo para o PS5 (Divulgação)

Beco do Wolverine: espaço em Pinheiros "muda de nome" pelos próximos dias, em uma ação para lançamento do jogo para o PS5 (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17h46.

Priorizar nos meus resultados Google

O Beco do Batman agora é Beco do Wolverine. Conhecido como um dos principais endereços de arte urbana e turismo de São Paulo, o espaço em Pinheiros "muda de nome" pelos próximos dias, em uma ação criada pela Sherpa42 para marcar o lançamento de Marvel's Wolverine, novo jogo da PlayStation para o PS5.

"O Beco do Batman recebe milhares de visitantes com o celular na mão todo fim de semana. Por isso, para furar a bolha neste lançamento, fomos atrás de atenção onde ela já existe", conta Bruno Vaz, criativo sênior da Sherpa42.

A ativação ocupa a Galeria ZIV e seu entorno com um mural de mais de 90 metros quadrados, criado pelo artista plástico e designer Diego Alcenso Lemos. A obra reproduz elementos associados ao Wolverine, incluindo a marca das garras do personagem sobre a superfície do muro.

O trabalho permanecerá no local por um mês, estendendo a ação para além do período do lançamento.

Dentro da galeria, a PlayStation criou quatro ambientes inspirados no universo do jogo. O percurso passa pelo Princess Bar, por uma área com estações de PS5 para gameplay, pela cabana de Logan e pelo corredor Telebang Jungle.

A programação inclui ainda exibição de trailers, estações de experimentação e um painel com integrantes do time de desenvolvimento e do elenco de dublagem.

Ação da Sherpa42 para novo jogo da Marvel

Ativação ocupa a Galeria ZIV e seu entorno (Divulgação)

"Criamos um mural inspirado no jogo e recriamos, dentro da galeria, cenários que qualquer grande fã vai reconhecer. Pedimos licença ao Batman por alguns dias", brinca Vaz.

Na galeria, a programação é gratuita e aberta ao público até quinta-feira, 17, mediante disponibilidade de ingressos.

Marvel's Wolverine já está disponível exclusivamente para PlayStation 5.
Acompanhe tudo sobre:PlayStationMarvelGamesestrategias-de-marketing

Mais de Marketing

605 mil menções: TIM é a marca patrocinadora mais comentada do Rock in Rio 2026

Caloi quer que pais que cresceram com a marca escolham a bicicleta dos filhos

Cadillac chega ao Brasil para construir marca de luxo com elétricos de quase R$ 1 milhão

Diageo cria selo antifraude para ajudar consumidor a evitar bebidas falsificadas

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa fecha em baixa após decisão do Fed e na expectativa do Copom; dólar segue em R$ 5,15

Negócios

Brazil at Silicon Valley leva evento do Vale do Silício para São Paulo pela primeira vez

Future of Money

Legislação de stablecoins deve ter caminho mais claro no Congresso em 2027, diz BC

Pop

Ed Sheeran: entenda como um discurso pró-Palestina provocou uma polêmica na turnê do cantor