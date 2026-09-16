Beco do Batman vira Beco do Wolverine em ação para promover novo game da Marvel

O Beco do Batman agora é Beco do Wolverine. Conhecido como um dos principais endereços de arte urbana e turismo de São Paulo, o espaço em Pinheiros "muda de nome" pelos próximos dias, em uma ação criada pela Sherpa42 para marcar o lançamento de Marvel's Wolverine, novo jogo da PlayStation para o PS5.

"O Beco do Batman recebe milhares de visitantes com o celular na mão todo fim de semana. Por isso, para furar a bolha neste lançamento, fomos atrás de atenção onde ela já existe", conta Bruno Vaz, criativo sênior da Sherpa42.

A ativação ocupa a Galeria ZIV e seu entorno com um mural de mais de 90 metros quadrados, criado pelo artista plástico e designer Diego Alcenso Lemos. A obra reproduz elementos associados ao Wolverine, incluindo a marca das garras do personagem sobre a superfície do muro.

O trabalho permanecerá no local por um mês, estendendo a ação para além do período do lançamento.

Dentro da galeria, a PlayStation criou quatro ambientes inspirados no universo do jogo. O percurso passa pelo Princess Bar, por uma área com estações de PS5 para gameplay, pela cabana de Logan e pelo corredor Telebang Jungle.

A programação inclui ainda exibição de trailers, estações de experimentação e um painel com integrantes do time de desenvolvimento e do elenco de dublagem.

Ativação ocupa a Galeria ZIV e seu entorno (Divulgação)

"Criamos um mural inspirado no jogo e recriamos, dentro da galeria, cenários que qualquer grande fã vai reconhecer. Pedimos licença ao Batman por alguns dias", brinca Vaz.

Na galeria, a programação é gratuita e aberta ao público até quinta-feira, 17, mediante disponibilidade de ingressos.

Marvel's Wolverine já está disponível exclusivamente para PlayStation 5.