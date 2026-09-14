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Fase de grupos copa 2026

Atlético-MG x Santos: onde assistir, escalações e horário

Galo e Peixe duelam na Arena MRV nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final, 16, da Copa Sul-Americana.

Santos pode até perder por um gol de diferença, que avançará para a semifinal da Copa Sul-Americana. (Raul Baretta/ Santos FC) (Raul Baretta/ Santos FC)

Santos pode até perder por um gol de diferença, que avançará para a semifinal da Copa Sul-Americana. (Raul Baretta/ Santos FC) (Raul Baretta/ Santos FC)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17h48.

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RESUMO | O Atlético-MG recebe o Santos nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, com transmissão da ESPN e Disney+. Derrotado por 2 a 0 na ida, na Vila Belmiro, o Galo precisa vencer por dois gols de diferença para ir aos pênaltis ou três para avançar direto.

O Atlético-MG recebe o Santos nesta quarta-feira, 16, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida na Vila Belmiro, o Galo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três tentos para avançar diretamente à semifinal, enquanto o Peixe joga pela vantagem do empate ou por derrota mínima para fazer história na competição.

O Atlético-MG entra em campo com a missão de reverter uma desvantagem pesada construída pelo adversário no litoral paulista. Sob o comando de Eduardo Domínguez, a equipe alvinegra tenta se apegar ao excelente retrospecto recente jogando em seus domínios — onde soma dez partidas de invencibilidade, com sete vitórias e três empates — e ao embalo da vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense no último final de semana. Para buscar a virada , o treinador contará com retornos importantes no grupo, embora ainda lidem com ausências de peso no departamento médico, como o goleiro Everson.

Do outro lado, o Santos vive um momento de grande estabilidade sob a batuta de Cuca. Além de ocupar a décima colocação no Campeonato Brasileiro com 35 pontos e vir de três vitórias consecutivas, o Alvinegro Praiano carrega a vantagem de dois gols construída em casa. O clube busca superar um tabu histórico na Copa Sul-Americana, já que nunca alcançou a fase semifinal do torneio.

Desfalques e prováveis escalações para o duelo

Para o confronto decisivo, o Atlético-MG segue sem contar com Everson (fratura no pé esquerdo), além de Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas, lesionados. No entanto, Lyanco, Maycon e Igor Gomes foram liberados, e Tomás Cuello — principal artilheiro do time na temporada com oito gols — foi recuperado de uma pancada sofrida na última rodada e está confirmado.

A provável escalação do Atlético-MG conta com Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco, Fred e Bernard; Tomás Cuello e Reinier.

O Santos tem os retornos de Escobar e Gabigol, que cumpriram suspensão no cenário nacional, enquanto Lucas Veríssimo segue como dúvida devido a dores no tornozelo direito. Jogadores como Neymar, Barreal, Vinicius Lira, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho estão fora de combate ou não inscritos. A provável formação santista tem Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Gabigol e Rony (Thaciano ou Caballero).

Onde assistir

  • Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final - Jogo de volta)
  • Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

O que o Atlético-MG precisa fazer para se classificar?

O Galo precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, ou por exatamente dois gols de vantagem para forçar a decisão nas cobranças de pênaltis.

Qual foi o resultado da partida de ida entre as equipes?

O Santos venceu o primeiro confronto por 2 a 0 na Vila Belmiro, construindo a vantagem que leva para Belo Horizonte.

Onde assistir à partida?

O confronto decisivo será transmitido ao vivo pela ESPN na TV fechada e pela plataforma de streaming Disney+.

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