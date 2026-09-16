Quantas vezes Santos e Atlético-MG se enfrentaram em mata-mata?

Santos e Atlético-MG medem forças para decidir quem será o semifinalista da Copa Sul-Americana de 2026. (Santos FC)
Redator na Exame
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17h56.
RESUMO | Santos e Atlético-MG já se enfrentaram em seis ocasiões em fases de mata-mata ao longo da história, com ampla vantagem para o Peixe em cruzamentos eliminatórios por diferentes competições nacionais e continentais.
Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 16, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026. A partida decisiva coloca frente a frente duas camisas pesadas do futebol brasileiro em busca de uma vaga na semifinal do torneio continental.
No primeiro confronto, disputado na Vila Belmiro no dia 9 de setembro, o Peixe fez valer o fator casa e construiu uma sólida vantagem ao vencer por 2 a 0, com gols marcados por Willian Arão e Christian Oliva. Com esse resultado, a equipe paulista pode até perder por um gol de diferença em solo mineiro que ainda assim garante a classificação para a semifinal do torneio continental. Para o Galo, a missão exige uma vitória por pelo menos três gols de vantagem para avançar de forma direta, ou por dois tentos de diferença para levar a definição da vaga para a disputa por pênaltis.
Ao longo da história, Santos e Atlético-MG mediram forças em exatas seis eliminatórias oficiais em torneios nacionais e internacionais. O retrospecto geral é amplamente favorável ao time paulista, que levou a melhor na maioria dos confrontos diretos em fases de mata-mata, enquanto a equipe mineira buscou revanches pontuais ao longo das décadas em diferentes torneios.
Ao longo da história, Santos e Atlético-MG mediram forças em exatas seis eliminatórias oficiais em torneios nacionais e internacionais. O retrospecto geral em jogos eliminatórios é amplamente favorável ao time paulista, que levou a melhor na maioria dos cruzamentos diretos, enquanto a equipe mineira buscou revanches pontuais ao longo das décadas em diferentes competições:
As equipes já cruzaram caminhos em seis ocasiões em fases eliminatórias oficiais.
O Santos leva vantagem no número de classificações e vitórias acumuladas nos confrontos diretos eliminatórios.
O Santos venceu o primeiro confronto por 2 a 0, realizado em 9 de setembro de 2026.
Os confrontos passaram por Taça Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.
Sim, o Galo levou a melhor na Copa do Brasil de 2019 nas oitavas de final.