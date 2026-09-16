Quantas vezes Santos e Atlético-MG se enfrentaram em mata-mata?

RESUMO | Santos e Atlético-MG já se enfrentaram em seis ocasiões em fases de mata-mata ao longo da história, com ampla vantagem para o Peixe em cruzamentos eliminatórios por diferentes competições nacionais e continentais.

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 16, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026. A partida decisiva coloca frente a frente duas camisas pesadas do futebol brasileiro em busca de uma vaga na semifinal do torneio continental.

No primeiro confronto, disputado na Vila Belmiro no dia 9 de setembro, o Peixe fez valer o fator casa e construiu uma sólida vantagem ao vencer por 2 a 0, com gols marcados por Willian Arão e Christian Oliva. Com esse resultado, a equipe paulista pode até perder por um gol de diferença em solo mineiro que ainda assim garante a classificação para a semifinal do torneio continental. Para o Galo, a missão exige uma vitória por pelo menos três gols de vantagem para avançar de forma direta, ou por dois tentos de diferença para levar a definição da vaga para a disputa por pênaltis.

Ao longo da história, Santos e Atlético-MG mediram forças em exatas seis eliminatórias oficiais em torneios nacionais e internacionais. O retrospecto geral é amplamente favorável ao time paulista, que levou a melhor na maioria dos confrontos diretos em fases de mata-mata, enquanto a equipe mineira buscou revanches pontuais ao longo das décadas em diferentes torneios.

Retrospecto dos confrontos eliminatórios

Ao longo da história, Santos e Atlético-MG mediram forças em exatas seis eliminatórias oficiais em torneios nacionais e internacionais. O retrospecto geral em jogos eliminatórios é amplamente favorável ao time paulista, que levou a melhor na maioria dos cruzamentos diretos, enquanto a equipe mineira buscou revanches pontuais ao longo das décadas em diferentes competições:

Taça Brasil de 1964 (Quartas de final): O Santos levou a melhor com duas vitórias contundentes: 4 a 1 no campo do adversário e uma goleada por 5 a 1 jogando em casa.

O Santos levou a melhor com duas vitórias contundentes: 4 a 1 no campo do adversário e uma goleada por 5 a 1 jogando em casa. Campeonato Brasileiro de 1983 (Semifinal): O Peixe avançou após vencer o jogo de ida por 2 a 1 em São Paulo e segurar um empate por 0 a 0 no duelo de volta em Minas Gerais.

O Peixe avançou após vencer o jogo de ida por 2 a 1 em São Paulo e segurar um empate por 0 a 0 no duelo de volta em Minas Gerais. Copa do Brasil de 2010 (Quartas de final): O Santos garantiu a classificação após vencer por 3 a 2 fora de casa na ida e confirmar o triunfo por 3 a 1 na Vila Belmiro na volta.

O Santos garantiu a classificação após vencer por 3 a 2 fora de casa na ida e confirmar o triunfo por 3 a 1 na Vila Belmiro na volta. Copa do Brasil de 2019 (Oitavas de final): O Atlético-MG levou a melhor ao vencer por 2 a 1 na ida em São Paulo e empatar por 0 a 0 no jogo de volta em solo mineiro.

O Atlético-MG levou a melhor ao vencer por 2 a 1 na ida em São Paulo e empatar por 0 a 0 no jogo de volta em solo mineiro. Copa Sul-Americana de 2026 (Quartas de final): Confronto decisivo em andamento, iniciado com a vitória santista por 2 a 0 no jogo de ida.

Quantas vezes Santos e Atlético-MG se enfrentaram em mata-mata?

As equipes já cruzaram caminhos em seis ocasiões em fases eliminatórias oficiais.

Quem tem vantagem no histórico geral de mata-matas?

O Santos leva vantagem no número de classificações e vitórias acumuladas nos confrontos diretos eliminatórios.

Qual foi o resultado do jogo de ida das quartas da Sul-Americana de 2026?

O Santos venceu o primeiro confronto por 2 a 0, realizado em 9 de setembro de 2026.

Em quais competições ocorreram esses duelos eliminatórios?

Os confrontos passaram por Taça Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O Atlético-MG já eliminou o Santos em mata-mata?

Sim, o Galo levou a melhor na Copa do Brasil de 2019 nas oitavas de final.