Quem é Miroslav Klose, o maior artilheiro das Copas do Mundo

Miroslav Klose segue no topo da artilharia histórica das Copas do Mundo, mas o que mantém o alemão isolado desde 2014 com 16 gols vai além dos números. Seu recorde foi construído na Copa de 2014, no Brasil, quando ele ultrapassou Ronaldo Fenômeno. Já se passou mais de uma década com Klose na artilharia histórica - isso mesmo numa época em que gênios como Messi e Cristiano Ronaldo seguem em ação.

Quem é Miroslav Klose

Klose nasceu em Opole, na Polônia, em 9 de junho de 1978. Filho de dois ex-atletas, mudou-se ainda criança para a Alemanha Ocidental, onde começou a se adaptar ao país e ao idioma antes de iniciar sua formação no futebol.

A base dele foi feita no SG Blaubach-Diedelkopf, clube local da região de Kusel, onde viveu parte da infância e adolescência. Klose ficou nesse time entre 1987 e 1998.

A carreira como atleta começou de fato no FC 08 Homburg, já no fim dos anos 1990. Antes de virar recordista das Copas, Miroslav Klose construiu uma carreira sólida no futebol alemão. O atacante se destacou por Kaiserslautern, Werder Bremen e Bayern de Munique, além de ter defendido a Lazio, da Itália, onde encerrou a carreira em 2016.

Quantos gols Miroslav Klose fez em Copas do Mundo

Miroslav disputou as Copas de 2002, 2006, 2010 e 2014, e seus 16 gols foram distribuídos ao longo dessas quatro campanhas, sendo:

2002 — 5 gols

— 5 gols 2006 — 5 gols

— 5 gols 2010 — 4 gols

— 4 gols 2014 — 2 gols

O recorde ganhou um peso ainda maior no Mundial do Brasil, quando ele marcou no 7 a 1 sobre a Seleção brasileira e ultrapassou Ronaldo para assumir sozinho o posto de maior artilheiro da história das Copas. A Alemanha, aliás, terminou campeã em 2014, o que deu ao recorde do atacante alemão um lugar ainda mais marcante na história do Mundial.

Quem são os maiores artilheiros da história da Copa

Os principais goleadores da história da Copa do Mundo são:

Miroslav Klose (16) Ronaldo (15) Gerd Müller (14) Just Fontaine (13) Lionel Messi (13) Kylian Mbappé (12)

Recorde pode ser ultrapassado na Copa do Mundo de 2026

Hoje, os dois nomes com caminho real para ultrapassar Klose são Kylian Mbappé e Lionel Messi.

O cenário mais plausível é o de Mbappé pois, caso marque cinco gols na Copa de 2026, o francês ultrapassa o alemão e assume o topo isolado da artilharia histórica. Hoje, com apenas 27 anos, ele já soma 12 gols em apenas duas Copas.

Lionel Messi também pode ultrapassar a marca, mas precisa fazer ao menos quatro gols no torneio. O problema é que sua presença ainda é tratada como incerta. Cristiano Ronaldo, por outro lado, tem 8 gols em Copas e, mesmo que jogue em 2026, precisaria de uma campanha totalmente fora da curva para alcançar os 16.