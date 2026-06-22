Que horas a Noruega joga hoje na Copa do Mundo?

Erling Haaland volta a campo nesta segunda-feira, 22, pela Copa do Mundo de 2026. A Noruega enfrenta o Senegal às 21h, no horário de Brasília, pela segunda rodada do Grupo I, em um confronto que pode encaminhar a classificação para o mata-mata.

A seleção norueguesa chega embalada após a goleada por 4 a 1 sobre o Iraque na estreia. Haaland foi um dos destaques da partida ao marcar dois gols e iniciar sua trajetória em Mundiais com o mesmo faro de gol que o transformou em um dos principais atacantes do futebol europeu.

Do outro lado, o Senegal tenta se recuperar após a derrota por 3 a 1 para a França na primeira rodada. O resultado torna o duelo desta noite ainda mais importante para as pretensões da equipe africana na competição.

Que horas é o jogo da Noruega hoje?

A Noruega enfrenta o Senegal nesta segunda-feira, 22, às 21h, no horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O confronto encerra a programação do Grupo I no dia e acontece após o duelo entre França e Iraque, marcado para as 18h.

Haaland busca manter início avassalador

A expectativa da torcida norueguesa está voltada para Erling Haaland. Aos 25 anos, o atacante disputa sua primeira Copa do Mundo e começou a competição com dois gols na vitória sobre o Iraque.

O desempenho colocou o camisa 9 entre os artilheiros do torneio logo na rodada de abertura. Embora ainda esteja distante das marcas históricas de Lionel Messi e Kylian Mbappé em Copas, Haaland é apontado como um dos candidatos a liderar a próxima geração do futebol mundial.

Com 1,95 metro de altura e forte presença física, o atacante também é visto como uma das principais armas da Noruega nas bolas aéreas e nos contra-ataques.

Onde assistir a Noruega x Senegal

Noruega x Senegal terá transmissão de TV Globo, sportv, ge tv e Cazé TV.

Como está o Grupo I

França e Noruega venceram na estreia e largaram na frente na disputa por uma vaga no mata-mata. Senegal e Iraque ainda buscam os primeiros pontos na competição.

Uma nova vitória nesta segunda-feira deixaria os noruegueses muito próximos da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. O outro jogo da chave coloca a França de Mbappé diante do Iraque, em duelo que também pode mexer diretamente na liderança do grupo.