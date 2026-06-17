Messi celebra recorde na Copa e elogia Ronaldo Fenômeno: 'um dos maiores de todos os tempos'

Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo marcante na história das Copas do Mundo. Com os três gols marcados na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na noite da última terça-feira, 16, pela estreia no Mundial de 2026, o craque alcançou a marca de 16 gols em Copas e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica da competição.

Após a partida, o camisa 10 argentino comentou o feito e aproveitou para prestar homenagem a um dos maiores ídolos do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno.

Elogios ao ídolo brasileiro

Ao falar sobre a importância da marca alcançada, Messi destacou a honra de compartilhar espaço com nomes históricos do futebol mundial. Entre eles, Ronaldo, que por muitos anos foi o maior artilheiro da história das Copas.

“É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos”, afirmou o argentino.

Ronaldo encerrou sua trajetória em Mundiais com 15 gols marcados e manteve o recorde da competição até ser ultrapassado por Klose. Agora, Messi também superou a marca do brasileiro.

Recordes ficam em segundo plano

Apesar da relevância do feito, Messi adotou um discurso cauteloso ao comentar os números alcançados. Segundo ele, as estatísticas têm valor histórico, mas não ocupam papel central em sua carreira.

O argentino afirmou estar orgulhoso de figurar ao lado de lendas como Klose e Ronaldo, mas ressaltou que os recordes não mudam sua visão sobre o futebol. Para ele, Ronaldo continua sendo um dos maiores jogadores que viu atuar, independentemente dos números.

Messi falou sobre a importância de ter se tornado o maior artilheiro das Copas do Mundo, exaltou Ronaldo Fenômeno. "É uma honra obviamente estar ali ao lado de Klose e Ronaldo. Mas acho que não significa nada. No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de… pic.twitter.com/xBDKI23z4X — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026

Mais marcas históricas

O hat-trick diante da Argélia também rendeu outros recordes ao astro argentino. Messi chegou a 27 partidas disputadas em Copas do Mundo, tornando-se o jogador com mais jogos na história do torneio. Além disso, alcançou 24 participações diretas em gols, somando 16 gols e oito assistências. Com esse número, ele ultrapassou o brasileiro Pelé, que acumulou 21 participações diretas em gols em Mundiais.

O astro argentino também passou a integrar uma lista formada por apenas quatro jogadores que conseguiram marcar três vezes em sua estreia em uma edição de Copa do Mundo. Antes de Messi, apenas três nomes haviam alcançado a marca: Cristiano Ronaldo, no empate de 3x3 entre Portugal x Espanha em 2022, Miroslav Klose, na goleada de 8x0 da Alemanha contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2002, e Leônidas da Silva, pelo Brasil 6 x 5 Polônia, em 1938.

QUE SEJA ETERNO ENQUANTO DURE. LIONEL MESSI: 15 GOLS EM COPA DO MUNDO! E CONTANDO... 👽👽👽 pic.twitter.com/y8qHrF91pJ — CazéTV (@CazeTVOficial) June 17, 2026

Argentina começa com força

A vitória sobre a Argélia colocou a Argentina na liderança do Grupo J nesta primeira rodada da Copa do Mundo. Os argentinos somaram três pontos, assim como a Áustria, que venceu a Jordânia por 3x1 na madrugada desta quarta-feira, 17, mas está à frente no grupo por ter um gol a mais.

Messi saúda torcedores em partida contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa de 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Os próximos confrontos da seleção argentina serão contra a Áustria, na próxima segunda-feira, 22, às 14h (horário de Brasília), e contra a Jordânia, no sábado, 27 de junho, às 23h (horário de Brasília).