Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi pode se tornar hoje o maior artilheiro da história das Copas

Messi marcou gols em cinco edições diferentes de Copa, algo raro na história do torneio

Lionel Messi: jogador celebra o primeiro gol contra a Argélia, em jogo da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, no dia 16 de junho de 2026 (Roberto SCHMIDT/AFP)

Lionel Messi: jogador celebra o primeiro gol contra a Argélia, em jogo da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, no dia 16 de junho de 2026 (Roberto SCHMIDT/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 05h56.

No atual cenário da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi volta ao centro da história do futebol — agora não apenas como campeão mundial ou protagonista de uma geração, mas como candidato direto a se tornar o maior artilheiro da história das Copas.

Aos 38 anos e disputando sua sexta edição do torneio, o argentino pode bater mais um recorde em sua brilhante carreira.

Após marcar um hat-trick na estreia contra a Argélia, em 16 de junho, Messi alcançou os 16 gols em Copas do Mundo, igualando o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica.

Marcando um gol nesta segunda contra a Áustria, o argentino vai se isolar no ranking dos goleadores do torneio mais importante do futebol mundial.

O recorde ao alcance

O recorde de Klose foi estabelecido em 2014, no Brasil - para nós, tragicamente no 7 a 1.

O alemão marcou 16 gols em quatro edições (2002 a 2014), superando Ronaldo Fenômeno, que havia atingido 15 gols.

Agora, o cenário mudou. Messi não apenas igualou a marca, como ainda tem partidas a disputar nesta Copa.

Regularidade e longevidade

A trajetória de Messi nas Copas é marcada por uma evolução gradual. Diferentemente de outros artilheiros que concentraram seus números em poucas edições, o argentino construiu sua marca ao longo de 20 anos.

Ele é o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo, um dado que ajuda a explicar sua presença no topo da lista.

Outro aspecto relevante é que Messi marcou gols em cinco edições diferentes de Copa, algo raro na história do torneio.

Além disso, o camisa 10 argentino já havia se destacado em 2022 com sete gols — sua melhor campanha — liderando a Argentina ao título mundial no Catar.

Gols de Messi em cada Copa do Mundo

  • 2006 (Alemanha): 1 gol
  • 2010 (África do Sul): 0 gols
  • 2014 (Brasil): 4 gols
  • 2018 (Rússia): 1 gol
  • 2022 (Catar): 7 gols
  • 2026 (EUA/Canadá/México): 3 gols*

Total: 16 gols
*Dados atualizados após a estreia contra a Argélia

Há 40 anos...

Há exatos 40 anos, o mundo testemunhava outro feito absurdo realizado por um argentino. Na ocasião, Diego Maradona protagonizou uma das maiores (se não a maior) atuações de um jogador na história das Copas.

Pelas quartas de final da Copa de 1986, também realizada no México, Maradona marcou um gol com a famosa 'Mão de Deus' e, minutos mais tarde, dribou meio time da Inglaterra para marcar o tento mais lindo na história dos Mundiais.

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