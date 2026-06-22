Messi pode se tornar hoje o maior artilheiro da história das Copas

No atual cenário da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi volta ao centro da história do futebol — agora não apenas como campeão mundial ou protagonista de uma geração, mas como candidato direto a se tornar o maior artilheiro da história das Copas.

Aos 38 anos e disputando sua sexta edição do torneio, o argentino pode bater mais um recorde em sua brilhante carreira.

Após marcar um hat-trick na estreia contra a Argélia, em 16 de junho, Messi alcançou os 16 gols em Copas do Mundo, igualando o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica.

Marcando um gol nesta segunda contra a Áustria, o argentino vai se isolar no ranking dos goleadores do torneio mais importante do futebol mundial.

O recorde ao alcance

O recorde de Klose foi estabelecido em 2014, no Brasil - para nós, tragicamente no 7 a 1.

O alemão marcou 16 gols em quatro edições (2002 a 2014), superando Ronaldo Fenômeno, que havia atingido 15 gols.

Agora, o cenário mudou. Messi não apenas igualou a marca, como ainda tem partidas a disputar nesta Copa.

Regularidade e longevidade

A trajetória de Messi nas Copas é marcada por uma evolução gradual. Diferentemente de outros artilheiros que concentraram seus números em poucas edições, o argentino construiu sua marca ao longo de 20 anos.

Ele é o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo, um dado que ajuda a explicar sua presença no topo da lista.

Outro aspecto relevante é que Messi marcou gols em cinco edições diferentes de Copa, algo raro na história do torneio.

Além disso, o camisa 10 argentino já havia se destacado em 2022 com sete gols — sua melhor campanha — liderando a Argentina ao título mundial no Catar.

Gols de Messi em cada Copa do Mundo

2006 (Alemanha): 1 gol

1 gol 2010 (África do Sul): 0 gols

0 gols 2014 (Brasil): 4 gols

4 gols 2018 (Rússia): 1 gol

1 gol 2022 (Catar): 7 gols

7 gols 2026 (EUA/Canadá/México): 3 gols*

Total: 16 gols

*Dados atualizados após a estreia contra a Argélia

Há 40 anos...