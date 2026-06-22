Messi pode se tornar hoje o maior artilheiro da história das Copas

Lionel Messi: jogador celebra o primeiro gol contra a Argélia, em jogo da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, no dia 16 de junho de 2026 (Roberto SCHMIDT/AFP)
Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 05h56.
No atual cenário da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi volta ao centro da história do futebol — agora não apenas como campeão mundial ou protagonista de uma geração, mas como candidato direto a se tornar o maior artilheiro da história das Copas.
Aos 38 anos e disputando sua sexta edição do torneio, o argentino pode bater mais um recorde em sua brilhante carreira.
Após marcar um hat-trick na estreia contra a Argélia, em 16 de junho, Messi alcançou os 16 gols em Copas do Mundo, igualando o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica.
Marcando um gol nesta segunda contra a Áustria, o argentino vai se isolar no ranking dos goleadores do torneio mais importante do futebol mundial.
O recorde de Klose foi estabelecido em 2014, no Brasil - para nós, tragicamente no 7 a 1.
O alemão marcou 16 gols em quatro edições (2002 a 2014), superando Ronaldo Fenômeno, que havia atingido 15 gols.
Agora, o cenário mudou. Messi não apenas igualou a marca, como ainda tem partidas a disputar nesta Copa.
A trajetória de Messi nas Copas é marcada por uma evolução gradual. Diferentemente de outros artilheiros que concentraram seus números em poucas edições, o argentino construiu sua marca ao longo de 20 anos.
Ele é o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo, um dado que ajuda a explicar sua presença no topo da lista.
Além disso, o camisa 10 argentino já havia se destacado em 2022 com sete gols — sua melhor campanha — liderando a Argentina ao título mundial no Catar.
Total: 16 gols
*Dados atualizados após a estreia contra a Argélia
Há exatos 40 anos, o mundo testemunhava outro feito absurdo realizado por um argentino. Na ocasião, Diego Maradona protagonizou uma das maiores (se não a maior) atuações de um jogador na história das Copas.
Pelas quartas de final da Copa de 1986, também realizada no México, Maradona marcou um gol com a famosa 'Mão de Deus' e, minutos mais tarde, dribou meio time da Inglaterra para marcar o tento mais lindo na história dos Mundiais.