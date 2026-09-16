Em quantas semifinais de Libertadores o Fluminense já chegou?

RESUMO | O Fluminense alcançou a fase semifinal da CONMEBOL Libertadores em três ocasiões em sua história: 2008, 2023 e agora em 2026. Nas duas oportunidades anteriores, o Tricolor conseguiu superar seus adversários e avançar para a grande decisão do torneio continental, conquistando o título inédito em 2023 e ficando com o vice-campeonato em 2008.

A trajetória do Fluminense na Copa Libertadores da América é marcada por algumas campanhas de destaque, culminando em participações decisivas na penúltima fase do torneio. Ao garantir sua vaga entre os quatro melhores do continente, o Tricolor das Laranjeiras registrou sua terceira presença na história da semifinal da competição sul-americana. O retrospecto anterior comprova a força do clube nesta etapa do campeonato, visto que em todas as vezes anteriores em que alcançou tal patamar, a equipe conseguiu superar os rivais e carimbar o passaporte para a grande decisão.

A primeira oportunidade em que o Fluminense chegou a esta fase ocorreu em 2008, quando protagonizou um confrontocontra o Boca Juniors e avançou para a final após uma eliminatória emocionante, acabando por ficar com o vice-campeonato diante da LDU. Anos mais tarde, em 2023, o clube viveu sua campanha mais gloriosa no torneio: bateu o Internacional nas semifinais e superou o próprio Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação da decisão, erguendo pela primeira vez a cobiçada taça continental. Agora, em 2026, o Tricolor escreve o terceiro capítulo desta história ao eliminar o Platense no agregado e aguardar o desfecho do confronto entre Palmeiras e LDU para conhecer seu novo oponente.

A classificação do Fluminense às semifinais da Libertadores

A classificação heroica do Fluminense para as semifinais da Copa Libertadores veio acompanhada de muita tensão em solo argentino. Jogando fora de casa, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 1 pelo Platense, com gols marcados por Mainero e Sepúlveda ainda no primeiro tempo para os donos da casa, enquanto Canobbio descontou para os cariocas na etapa complementar. No entanto, o resultado adverso na noite não foi suficiente para eliminar os brasileiros, que construíram a vantagem necessária graças ao triunfo por 3 a 2 no placar agregado dos dois jogos do mata-mata.

Com a vaga assegurada no sufoco, o clube agora vira a chave para acompanhar de perto o desfecho do rival na próxima fase. O adversário do Fluminense na semifinal será conhecido nesta quarta-feira, 16, após o duelo entre LDU e Palmeiras em Quito, lembrando que o Verdão joga com a vantagem do empate por ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0.

Histórico detalhado das campanhas de semifinal do Tricolor

Para entender a relevância da marca alcançada pelo clube, vale detalhar o desempenho do Fluminense nas três oportunidades em que chegou à penúltima fase da Libertadores:

2008: Fluminense x Boca Juniors. Em uma eliminatória histórica, o Tricolor eliminou os argentinos e avançou para a decisão, terminando com o vice-campeonato após ser derrotado pela LDU.

Em uma eliminatória histórica, o Tricolor eliminou os argentinos e avançou para a decisão, terminando com o vice-campeonato após ser derrotado pela LDU. 2023: Fluminense x Internacional. Em campanha memorável, o time carioca superou o Colorado nas semifinais e bateu o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação da final, conquistando o seu primeiro título da Libertadores.

Em campanha memorável, o time carioca superou o Colorado nas semifinais e bateu o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação da final, conquistando o seu primeiro título da Libertadores. 2026: Fluminense x Platense. Após superar o adversário argentino no placar agregado por 3 a 2, o clube garantiu a sua terceira presença na semifinal e aguarda o vencedor de Palmeiras e LDU.

Quantas vezes o Fluminense chegou à semifinal da Libertadores?

O Fluminense alcançou a semifinal da competição em três ocasiões: 2008, 2023 e 2026.

O que aconteceu nas semifinais anteriores disputadas pelo clube?

Nas duas vezes em que chegou a esta fase (2008 e 2023), o Fluminense venceu seus adversários e avançou para a grande final.

Contra quem o Fluminense garantiu a vaga na semifinal de 2026?

A classificação veio após superar o Platense no placar agregado por 3 a 2.

Quem o Fluminense enfrentará na semifinal de 2026?

O adversário sairá do confronto entre Palmeiras e LDU, que decidem a outra vaga na chave.

Qual é o retrospecto do Fluminense em finais de Libertadores?

O clube possui um título conquistado (2023) e um vice-campeonato (2008).