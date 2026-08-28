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Fase de grupos copa 2026

Quartas de final da Libertadores: confira datas, horários e onde assistir

Fluminense abre a participação brasileira contra o Platense, enquanto Flamengo, Palmeiras e Corinthians também estão na disputa

Libertadores: brasileiros buscam manter hegemonia na competição ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Libertadores: brasileiros buscam manter hegemonia na competição ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14h47.

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A caminhada rumo ao título da Libertadores entra em uma nova fase em setembro. A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a programação completa das quartas de final, que terão seus jogos distribuídos entre os dias 8 e 17.

O futebol brasileiro é maioria entre os oito que seguem na competição. Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representam o país na briga pelo troféu. Argentina e Equador aparecem logo atrás, com dois clubes cada: Estudiantes e Platense, pelos argentinos, e LDU e Independiente del Valle, pelos equatorianos.

Fluminense será o primeiro brasileiro em campo

O Fluminense abrirá a participação brasileira nas quartas. O Tricolor receberá o Platense no Maracanã, em 8 de setembro, às 19h, de Brasília. O confronto terá transmissão de ESPN e Disney+.

No dia seguinte, será a vez do Palmeiras. O time paulista encara a LDU às 19h, no Nubank Parque, com transmissão da Paramount.

Também em 9 de setembro, mas às 21h30, o Corinthians visita o Estudiantes no Estádio UNO. A partida poderá ser acompanhada por Globo, ge tv e Paramount.

Fechando os confrontos de ida, o Flamengo viaja ao Equador para enfrentar o Independiente del Valle. O duelo está marcado para 10 de setembro, às 21h30, no Olímpico Atahualpa, e será exibido por ESPN e Disney+.

Decisões começam no dia 15

Os primeiros classificados para a semifinal serão conhecidos a partir de 15 de setembro, quando Platense e Fluminense voltam a se enfrentar. Desta vez, o duelo será no Ciudad de Vicente López, às 19h, com transmissão de ESPN e Disney+.

No dia seguinte, a LDU recebe o Palmeiras no Rodrigo Paz Delgado. A bola rola às 19h, com transmissão da Paramount.

Ainda em 16 de setembro, o Corinthians terá a vantagem de decidir em casa contra o Estudiantes. As equipes se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, em jogo transmitido por Globo, ge tv e Paramount.

O último brasileiro a definir seu futuro na competição será o Flamengo. O Rubro-Negro recebe o Independiente del Valle no Maracanã, em 17 de setembro, às 21h30. ESPN e Disney+ exibem o confronto.

Confira a tabela das quartas da Libertadores

Jogos de ida

  • 8/9, às 19h: Fluminense x Platense, no Maracanã | ESPN e Disney+
  • 9/9, às 19h: Palmeiras x LDU, no Nubank Parque | Paramount
  • 9/9, às 21h30: Estudiantes x Corinthians, no Estádio UNO | Globo, ge tv e Paramount
  • 10/9, às 21h30: Independiente del Valle x Flamengo, no Olímpico Atahualpa | ESPN e Disney+

Jogos de volta

  • 15/9, às 19h: Platense x Fluminense, no Ciudad de Vicente López | ESPN e Disney+
  • 16/9, às 19h: LDU x Palmeiras, no Rodrigo Paz Delgado | Paramount
  • 16/9, às 21h30: Corinthians x Estudiantes, na Neo Química Arena | Globo, ge tv e Paramount
  • 17/9, às 21h30: Flamengo x Independiente del Valle, no Maracanã | ESPN e Disney+
Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da América

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