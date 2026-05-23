Esporte

Clássico no Brasileirão: quanto vale o elenco do Flamengo em 2026?

Rubro-Negro, vice-líder do Brasileirão, enfrenta o Palmeiras neste sábado, 23, pelo Campeonato Brasileiro, mas quem tem o elenco mais valioso?

Paquetá: jogador, convocado para a Copa do Mundo, lidera o ranking de valor de mercado do elenco flamenguista (Wagner Meier/Getty Images)

Paquetá: jogador, convocado para a Copa do Mundo, lidera o ranking de valor de mercado do elenco flamenguista (Wagner Meier/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de maio de 2026 às 07h37.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro chega embalado para o clássico após virar a página da eliminação na Copa do Brasil com uma vitória sobre o Estudiantes pela Libertadores.

De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Flamengo vale € 219,20 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão). O Palmeiras, por sua vez, tem um plantel estimado em € 223 milhões.

Paquetá lidera o valor de mercado do elenco

O meia ofensivo Lucas Paquetá, de 28 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco rubro-negro, avaliado em € 35 milhões. Com a convocação para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, 17, a tendência é que esse valor aumente ainda mais.

Ele é seguido pelo centroavante Pedro, avaliado em € 17 milhões, e pelo ponta-esquerda Samuel Lino, também em € 17 milhões.

Atualmente na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conta com 27 jogadores no plantel, com média de idade de 28,9 anos e nove estrangeiros no elenco.

Confira a tabela completa do elenco do Flamengo:

JogadorPosiçãoIdadeNacionalidadeContratoValor (€)
20Lucas PaquetáMeia Ofensivo28Brasil / Portugal31/12/2030€ 35,0 mi
16Samuel LinoPonta Esquerda26Brasil31/12/2029€ 17,0 mi
9PedroCentroavante28Brasil31/12/2027€ 17,0 mi
3Léo OrtizZagueiro30Brasil / Itália31/12/2028€ 14,0 mi
10Giorgian de ArrascaetaMeia Ofensivo31Uruguai / Itália31/12/2028€ 15,0 mi
15Jorge CarrascalMeia Ofensivo27Colômbia30/06/2029€ 11,0 mi
44VitãoZagueiro26Brasil31/12/2029€ 11,0 mi
1Agustín RossiGoleiro30Argentina / Itália31/12/2027€ 10,0 mi
4Léo PereiraZagueiro30Brasil31/12/2027€ 10,0 mi
18Nicolás de la CruzMeia Central28Uruguai / Argentina30/06/2028€ 9,0 mi
19Gonzalo PlataPonta Direita25Equador30/06/2029€ 8,0 mi
42AndrewGoleiro24Brasil31/12/2029€ 7,0 mi
22Emerson RoyalLateral Dir.27Brasil31/12/2028€ 7,0 mi
11EvertonPonta Esquerda30Brasil31/12/2026€ 7,0 mi
7Luiz AraújoPonta Direita29Brasil31/12/2027€ 7,0 mi
64Wallace YanCentroavante21Brasil31/12/2027€ 6,0 mi
5Erick PulgarVolante32Chile31/12/2027€ 5,0 mi
21JorginhoVolante34Itália / Brasil30/06/2028€ 5,0 mi
52Evertton AraújoVolante23Brasil31/12/2028€ 5,0 mi
6Ayrton LucasLateral Esq.28Brasil31/12/2027€ 4,0 mi
13DaniloZagueiro34Brasil31/12/2026€ 2,5 mi
8Saúl ÑíguezMeia Central31Espanha31/12/2028€ 2,0 mi
26Alex SandroLateral Esq.35Brasil31/12/2026€ 1,5 mi
2Guillermo VarelaLateral Dir.33Uruguai / Itália31/12/2027€ 1,2 mi
61João SouzaZagueiro19Brasil31/12/2029€ 800 mil
27Bruno HenriqueCentroavante35Brasil31/12/2027€ 800 mil
49Dyogo AlvesGoleiro22Brasil31/12/2026€ 400 mil

Fonte: Transfermarkt

Detalhes do clássico

Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

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