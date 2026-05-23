Clássico no Brasileirão: quanto vale o elenco do Flamengo em 2026?

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro chega embalado para o clássico após virar a página da eliminação na Copa do Brasil com uma vitória sobre o Estudiantes pela Libertadores.

De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Flamengo vale € 219,20 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão). O Palmeiras, por sua vez, tem um plantel estimado em € 223 milhões.

Paquetá lidera o valor de mercado do elenco

O meia ofensivo Lucas Paquetá, de 28 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco rubro-negro, avaliado em € 35 milhões. Com a convocação para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, 17, a tendência é que esse valor aumente ainda mais.

Ele é seguido pelo centroavante Pedro, avaliado em € 17 milhões, e pelo ponta-esquerda Samuel Lino, também em € 17 milhões.

Atualmente na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conta com 27 jogadores no plantel, com média de idade de 28,9 anos e nove estrangeiros no elenco.

Confira a tabela completa do elenco do Flamengo:

Nº Jogador Posição Idade Nacionalidade Contrato Valor (€) 20 Lucas Paquetá Meia Ofensivo 28 Brasil / Portugal 31/12/2030 € 35,0 mi 16 Samuel Lino Ponta Esquerda 26 Brasil 31/12/2029 € 17,0 mi 9 Pedro Centroavante 28 Brasil 31/12/2027 € 17,0 mi 3 Léo Ortiz Zagueiro 30 Brasil / Itália 31/12/2028 € 14,0 mi 10 Giorgian de Arrascaeta Meia Ofensivo 31 Uruguai / Itália 31/12/2028 € 15,0 mi 15 Jorge Carrascal Meia Ofensivo 27 Colômbia 30/06/2029 € 11,0 mi 44 Vitão Zagueiro 26 Brasil 31/12/2029 € 11,0 mi 1 Agustín Rossi Goleiro 30 Argentina / Itália 31/12/2027 € 10,0 mi 4 Léo Pereira Zagueiro 30 Brasil 31/12/2027 € 10,0 mi 18 Nicolás de la Cruz Meia Central 28 Uruguai / Argentina 30/06/2028 € 9,0 mi 19 Gonzalo Plata Ponta Direita 25 Equador 30/06/2029 € 8,0 mi 42 Andrew Goleiro 24 Brasil 31/12/2029 € 7,0 mi 22 Emerson Royal Lateral Dir. 27 Brasil 31/12/2028 € 7,0 mi 11 Everton Ponta Esquerda 30 Brasil 31/12/2026 € 7,0 mi 7 Luiz Araújo Ponta Direita 29 Brasil 31/12/2027 € 7,0 mi 64 Wallace Yan Centroavante 21 Brasil 31/12/2027 € 6,0 mi 5 Erick Pulgar Volante 32 Chile 31/12/2027 € 5,0 mi 21 Jorginho Volante 34 Itália / Brasil 30/06/2028 € 5,0 mi 52 Evertton Araújo Volante 23 Brasil 31/12/2028 € 5,0 mi 6 Ayrton Lucas Lateral Esq. 28 Brasil 31/12/2027 € 4,0 mi 13 Danilo Zagueiro 34 Brasil 31/12/2026 € 2,5 mi 8 Saúl Ñíguez Meia Central 31 Espanha 31/12/2028 € 2,0 mi 26 Alex Sandro Lateral Esq. 35 Brasil 31/12/2026 € 1,5 mi 2 Guillermo Varela Lateral Dir. 33 Uruguai / Itália 31/12/2027 € 1,2 mi 61 João Souza Zagueiro 19 Brasil 31/12/2029 € 800 mil 27 Bruno Henrique Centroavante 35 Brasil 31/12/2027 € 800 mil 49 Dyogo Alves Goleiro 22 Brasil 31/12/2026 € 400 mil

Fonte: Transfermarkt

Detalhes do clássico

Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).