Clássico no Brasileirão: quanto vale o elenco do Flamengo em 2026?

Paquetá: jogador, convocado para a Copa do Mundo, lidera o ranking de valor de mercado do elenco flamenguista (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de maio de 2026 às 07h37.
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro chega embalado para o clássico após virar a página da eliminação na Copa do Brasil com uma vitória sobre o Estudiantes pela Libertadores.
De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Flamengo vale € 219,20 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão). O Palmeiras, por sua vez, tem um plantel estimado em € 223 milhões.
O meia ofensivo Lucas Paquetá, de 28 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco rubro-negro, avaliado em € 35 milhões. Com a convocação para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, 17, a tendência é que esse valor aumente ainda mais.
Ele é seguido pelo centroavante Pedro, avaliado em € 17 milhões, e pelo ponta-esquerda Samuel Lino, também em € 17 milhões.
Atualmente na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conta com 27 jogadores no plantel, com média de idade de 28,9 anos e nove estrangeiros no elenco.
|Nº
|Jogador
|Posição
|Idade
|Nacionalidade
|Contrato
|Valor (€)
|20
|Lucas Paquetá
|Meia Ofensivo
|28
|Brasil / Portugal
|31/12/2030
|€ 35,0 mi
|16
|Samuel Lino
|Ponta Esquerda
|26
|Brasil
|31/12/2029
|€ 17,0 mi
|9
|Pedro
|Centroavante
|28
|Brasil
|31/12/2027
|€ 17,0 mi
|3
|Léo Ortiz
|Zagueiro
|30
|Brasil / Itália
|31/12/2028
|€ 14,0 mi
|10
|Giorgian de Arrascaeta
|Meia Ofensivo
|31
|Uruguai / Itália
|31/12/2028
|€ 15,0 mi
|15
|Jorge Carrascal
|Meia Ofensivo
|27
|Colômbia
|30/06/2029
|€ 11,0 mi
|44
|Vitão
|Zagueiro
|26
|Brasil
|31/12/2029
|€ 11,0 mi
|1
|Agustín Rossi
|Goleiro
|30
|Argentina / Itália
|31/12/2027
|€ 10,0 mi
|4
|Léo Pereira
|Zagueiro
|30
|Brasil
|31/12/2027
|€ 10,0 mi
|18
|Nicolás de la Cruz
|Meia Central
|28
|Uruguai / Argentina
|30/06/2028
|€ 9,0 mi
|19
|Gonzalo Plata
|Ponta Direita
|25
|Equador
|30/06/2029
|€ 8,0 mi
|42
|Andrew
|Goleiro
|24
|Brasil
|31/12/2029
|€ 7,0 mi
|22
|Emerson Royal
|Lateral Dir.
|27
|Brasil
|31/12/2028
|€ 7,0 mi
|11
|Everton
|Ponta Esquerda
|30
|Brasil
|31/12/2026
|€ 7,0 mi
|7
|Luiz Araújo
|Ponta Direita
|29
|Brasil
|31/12/2027
|€ 7,0 mi
|64
|Wallace Yan
|Centroavante
|21
|Brasil
|31/12/2027
|€ 6,0 mi
|5
|Erick Pulgar
|Volante
|32
|Chile
|31/12/2027
|€ 5,0 mi
|21
|Jorginho
|Volante
|34
|Itália / Brasil
|30/06/2028
|€ 5,0 mi
|52
|Evertton Araújo
|Volante
|23
|Brasil
|31/12/2028
|€ 5,0 mi
|6
|Ayrton Lucas
|Lateral Esq.
|28
|Brasil
|31/12/2027
|€ 4,0 mi
|13
|Danilo
|Zagueiro
|34
|Brasil
|31/12/2026
|€ 2,5 mi
|8
|Saúl Ñíguez
|Meia Central
|31
|Espanha
|31/12/2028
|€ 2,0 mi
|26
|Alex Sandro
|Lateral Esq.
|35
|Brasil
|31/12/2026
|€ 1,5 mi
|2
|Guillermo Varela
|Lateral Dir.
|33
|Uruguai / Itália
|31/12/2027
|€ 1,2 mi
|61
|João Souza
|Zagueiro
|19
|Brasil
|31/12/2029
|€ 800 mil
|27
|Bruno Henrique
|Centroavante
|35
|Brasil
|31/12/2027
|€ 800 mil
|49
|Dyogo Alves
|Goleiro
|22
|Brasil
|31/12/2026
|€ 400 mil
Fonte: Transfermarkt
Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).