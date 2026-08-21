Corinthians retorna às quartas da Libertadores pela primeira vez desde o título de 2012

O Corinthians voltou a alcançar uma fase que não disputava havia mais de uma década na Libertadores. Depois de superar o Rosario Central, o time de Fernando Diniz garantiu presença entre os oito melhores da competição e terá o Estudiantes como adversário nas quartas de final.

A última participação corintiana nesta etapa havia sido em 2012, justamente na campanha que terminou com o primeiro título continental da história do clube. Naquela edição, o Timão derrotou o Boca Juniors na final e levantou a taça de forma inédita.

Vaga na semifinal será decidida em Itaquera

O Corinthians terá a vantagem de jogar a segunda partida do confronto em seus domínios. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E, resultado que garantiu o direito de decidir o mata-mata diante da torcida.

O duelo de ida contra o Estudiantes acontecerá no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. A Conmebol ainda não confirmou as datas dos dois encontros.

Quem levar a melhor no confronto argentino-brasileiro avançará à semifinal e ficará a apenas dois jogos do título da Libertadores.