Libertadores 2026 terá prêmio de R$ 130,5 milhões; veja valores

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de março de 2026 às 14h09.
A Conmebol oficializou nesta quinta-feira, 20, os valores da premiação da Copa Libertadores 2026. A maior parte das cifras foi mantida em relação à edição anterior, mas com dois reajustes.
O prêmio ao campeão subiu de US$ 24 milhões para US$ 25 milhões (R$ 130,5 milhões).
Outro aumento ocorreu no bônus por desempenho na fase de grupos. O pagamento por vitória passou de US$ 330 mil para US$ 340 mil (R$ 1,77 milhão).
A premiação é distribuída desde as fases preliminares até a final.
Na fase 1, os clubes recebem US$ 400 mil (R$ 2,08 milhões). Na fase 2, o valor é de US$ 500 mil (R$ 2,61 milhões). Na fase 3, US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões).
A participação na fase de grupos garante US$ 1 milhão (R$ 5,22 milhões), além do bônus de US$ 340 mil (R$ 1,77 milhão) por vitória.
Nas fases eliminatórias, os valores aumentam progressivamente:
Os valores em reais podem variar conforme a cotação do câmbio.