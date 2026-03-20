Libertadores 2026 terá prêmio de R$ 130,5 milhões; veja valores

A Conmebol oficializou nesta quinta-feira, 20, os valores da premiação da Copa Libertadores 2026. A maior parte das cifras foi mantida em relação à edição anterior, mas com dois reajustes.

O prêmio ao campeão subiu de US$ 24 milhões para US$ 25 milhões (R$ 130,5 milhões).

Outro aumento ocorreu no bônus por desempenho na fase de grupos. O pagamento por vitória passou de US$ 330 mil para US$ 340 mil (R$ 1,77 milhão).

Valores por fase da Libertadores 2026

A premiação é distribuída desde as fases preliminares até a final.

Na fase 1, os clubes recebem US$ 400 mil (R$ 2,08 milhões). Na fase 2, o valor é de US$ 500 mil (R$ 2,61 milhões). Na fase 3, US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões).

A participação na fase de grupos garante US$ 1 milhão (R$ 5,22 milhões), além do bônus de US$ 340 mil (R$ 1,77 milhão) por vitória.

Nas fases eliminatórias, os valores aumentam progressivamente:

As oitavas de final pagam US$ 1,25 milhão (R$ 6,52 milhões) .

. As quartas de final, US$ 1,7 milhão (R$ 8,87 milhões) .

. A semifinal, US$ 2,3 milhões (R$ 12 milhões) .

. O vice-campeão recebe US$ 7 milhões (R$ 36,54 milhões) .

. O campeão acumula US$ 25 milhões (R$ 130,5 milhões).

Os valores em reais podem variar conforme a cotação do câmbio.