Esporte
Fase de grupos copa 2026

Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina, deve fechar com o Chelsea por R$ 52 milhões

Goleiro argentino de 33 anos fará exames médicos antes de assinar contrato de duas temporadas com os Blues

Dibu Martinez: jogador já havia expressado o desejo de deixar o Aston VIlla (Foto: divulgação/AFA)

Dibu Martinez: jogador já havia expressado o desejo de deixar o Aston VIlla (Foto: divulgação/AFA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14h46.

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O Chelsea chegou a um acordo para contratar Emiliano Martínez, do Aston Villa. O clube londrino pagará £ 7,5 milhões (cerca de R$ 52 milhões) pelo goleiro argentino, que ainda passará por exames médicos antes de oficializar a transferência. As informações foram divulgadas pela mídia britânica nesta sexta-feira.

Aos 33 anos, Martínez deve firmar vínculo com o Chelsea por duas temporadas, com a possibilidade de extensão por mais um ano. O negócio marca o fim de uma passagem de seis temporadas pelo Aston Villa, período em que o argentino se consolidou entre os principais goleiros da Premier League.

Pressão sobre Robert Sánchez

A contratação acontece em um momento de instabilidade no gol do Chelsea. Robert Sánchez voltou a ser alvo de críticas após falhar durante a vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, aumentando a pressão sobre o espanhol e fazendo o clube buscar uma alternativa para a posição.

Martínez aparece como uma opção de experiência para o elenco comandado pelo Chelsea. O argentino acumula uma longa trajetória na Premier League e também chega com o status de campeão mundial pela Argentina.

Aston Villa já tinha substituto

A saída de Martínez não pegou o Aston Villa completamente de surpresa. O clube inglês já havia se movimentado no mercado para reforçar a posição e contratou Zion Suzuki, do Parma, antecipando-se à possibilidade de perder o argentino.

O próprio Martínez vinha demonstrando interesse em deixar o Villa nesta janela de transferências. Antes de avançar com o Chelsea, o goleiro também esteve no radar da Juventus, mas as conversas com o clube italiano não evoluíram para um acordo.

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