Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Emissora de stablecoins se torna patrocinadora master do Chelsea

Clube inglês já era patrocinado pela corretora de criptomoedas BingX, de modo que aprofundou seus laços com cripto

Circle se torna a patrocinadora do Chelsea

Circle se torna a patrocinadora do Chelsea

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14h38.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePatrocínio
Saiba mais

A Circle, emissora da segunda maior stablecoin do mundo em valor de mercado, o USDC, tornou-se a patrocinadora master da camisa do Chelsea, tradicional clube de futebol londrino.

Stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar, na paridade de 1:1. Na prática, funcionam como uma representação digital em blockchain daquela divisa que usam de referência. O benefício de se usar uma stablecoin em vez do dólar tradicional é poder negociá-la 24 horas por dia e sete dias por semana sem passar pelos controles do mercado de câmbio tradicional.

Em nota, a Circle diz que a parceria vem em um momento no qual as stablecoins estão migrando para o “mainstream” em termos de popularidade. “Ao reduzir o custo e a fricção de movimentar valor, elas podem ampliar a participação na economia global e desbloquear maiores oportunidades para as pessoas”, escreveu a empresa.

Patrocínios de empresas do setor cripto não são uma novidade para o Chelsea, cuja última grande conquista futebolística foi o Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025. O time da primeira divisão inglesa também é patrocinado pela corretora de criptoativos BingX.

“Essa parceria com a Circle posiciona o Chelsea na vanguarda da evolução digital do futebol”, afirmou em nota Jason Gannon, presidente do clube. Já Jeremy Allaire, CEO e fundador da Circle, comentou que a parceria com o Chelsea conecta a empresa com uma “comunidade global esportiva”.

Ações da Circle caem

O USDC hoje tem uma capitalização de US$ 73,9 bilhões, tornando-o além da segunda maior stablecoin, a sexta maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

Apesar disso, as ações da Circle despencam na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta sexta-feira, 28. Os papéis CRCL caíam 7,4%, a US$ 87,36, às 14h28 (horário de Brasília).

O desempenho das bolsas hoje é negativo após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, que reiterou a necessidade de controlar a inflação nos Estados Unidos e colocou o tema como prioridade do banco central dos EUA.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:FutebolCriptomoedasPatrocínio
Próximo

Mais de Future of Money

Memecoin de filho de Biden derrete 98% depois de uma hora de negociação

Bitcoin sobe 1,9% e chega aos US$ 79 mil apesar de queda das bolsas

Visa leva crédito on-chain ao crescente negócio de cartões com stablecoins

Bitcoin rendeu menos do que o CDI e ações de bancos nos últimos 5 anos

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Quase 60% dos desafios de liderança estão relacionados ao engajamento

Inteligência Artificial

Os três cenários do futuro da economia na era da IA, segundo a Anthropic

Casual

Oscar 2027: confira os 6 filmes finalistas para representar o Brasil no ano que vem

Marketing

Insider conquista mulheres e adapta produtos, comunicação e canais de venda