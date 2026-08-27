Bisneto de Mussolini estreia pela Lazio e ganha elogios no clube

Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador italiano Benito Mussolini, realizou o sonho de estrear pelo time principal da Lazio. Aos 23 anos, o lateral-direito entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, pela primeira rodada do Campeonato Italiano, e participou da jogada que terminou no gol da equipe romana.

Floriani Mussolini entrou aos 19 minutos após Adam Marusic deixar o campo lesionado. A atuação rendeu elogios dentro do clube, que descreveu o jogador como "sério, talentoso e dono de um futuro promissor".

Trajetória nas categorias de base

Nascido em Roma, Floriani Mussolini começou a formação na base da Roma, mas mudou-se para a Lazio em 2016, aos 13 anos. Em 2021, chegou a ser relacionado para uma partida do time profissional, mas não entrou em campo.

Depois, passou por empréstimos a Pescara, Juve Stabia e Cremonese. Foi pela Cremonese que fez sua estreia na primeira divisão italiana antes de retornar à Lazio.

"Passei a vida inteira sonhando com esse momento, que finalmente chegou. Que seja apenas o começo", escreveu o jogador após a estreia.

Sobrenome provoca reações nas arquibancadas

Floriani Mussolini é filho de Alessandra Mussolini, neta do ditador e ex-deputada do Parlamento Europeu, e neto do músico Romano Mussolini.

O jogador nunca escondeu sua origem familiar, mas afirma que os aspectos relacionados ao sobrenome não são de seu interesse. Mesmo assim, sua presença em campo costuma provocar manifestações de parte da torcida da Lazio simpatizante do fascismo.

O clube, por sua vez, não adotou uma posição oficial sobre as manifestações e afirma que sua atuação se concentra no aspecto esportivo.

Com informações da EFE