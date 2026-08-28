Alexandra Eala: nova promessa do tênis vem das Filipinas e teve vídeo 'bombando' no Youtube

Aos 21 anos e ocupando o 18º lugar do ranking mundial, Alexandra Eala se tornou um fenômeno que vai muito além das quadras. A filipina vem mobilizando torcedores de seu país por onde passa e transformando partidas da WTA em verdadeiros eventos.

O impacto ficou evidente no torneio de Washington, em que Eala conquistou o maior título da carreira ao derrotar Jessica Pegula na final. A torcida filipina dominou as arquibancadas. Na semana seguinte, o Canadian Open chegou a criar uma barraca com comidas típicas das Filipinas por causa da presença da tenista.

Um país inteiro acompanha Eala

O interesse também aparece nas redes sociais. A vitória sobre Iga Swiatek em Wimbledon, por exemplo, teve quase 1 milhão de visualizações na íntegra no YouTube, segundo o Yahoo Sports.

O fenômeno tem uma explicação simples: as Filipinas têm 114 milhões de habitantes e uma enorme tradição de acompanhar esportes. Eala, porém, tem um diferencial importante. Ela cresceu em Manila, fala tagalog e representa diretamente o país, criando uma identificação rara com o público.

A ascensão da filipina também chama atenção pelo desempenho dentro de quadra. Canhota, Eala tem um estilo pouco convencional e já derrotou nesta temporada nomes como Coco Gauff, Elena Rybakina, Naomi Osaka e Swiatek.

Campeã do US Open juvenil em 2022, ela passou por uma ascensão constante até chegar ao top 20. Agora, a expectativa é que a torcida filipina transforme o US Open em mais um território favorável à jovem tenista.