'Nubank Parque': Arena do Palmeiras ganha nome, lounge exclusivo e novo acesso

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 4, o novo nome da arena multiuso da Sociedade Esportiva Palmeiras. O espaço, que levava o nome de Allianz Parque em razão do antigo contrato de naming rights com a seguradora, passa a se chamar “Nubank Parque”.

Segundo o banco, a opção vencedora recebeu mais de 47% da preferência, em consulta aberta ao público que reuniu quase meio milhão de participantes ao longo de abril.

A data oficial de início da operação com o novo nome ainda será divulgada. A mudança completa de identidade visual e a oficialização da arena estão previstas para o fim de julho, quando também serão apresentadas as novas cores e o logo da marca.

A operação ocorre após o banco assumir os naming rights em um contrato de longo prazo com a WTorre, administradora do espaço. A iniciativa amplia a presença da empresa em eventos esportivos, musicais e corporativos. Segundo a companhia, o projeto prevê a integração de tecnologia e design à estrutura da arena.

Entre as ativações anunciadas estão o Nubank Ultravioleta Lounge, espaço com vista para o campo, e o Portão Nubank Ultravioleta, acesso dedicado aos camarotes com novo desenho. A empresa também prevê benefícios e ativações para clientes, com foco na jornada do público dentro do estádio.

A mudança de marca ocorre após a saída da Allianz, que encerrou de forma antecipada o contrato de naming rights do Allianz Parque. O acordo original havia sido firmado em 2014 por 20 anos, até 2034, no valor total de R$ 300 milhões, com reajustes anuais. Para 2026, o valor atualizado era estimado em cerca de R$ 25 milhões.

Por que a Allianz rescindiu o naming rights da arena do Palmeiras

O fim da parceria, após 13 anos, faz parte de uma revisão estratégica da seguradora. A nova estratégia prevê a redistribuição dos investimentos antes concentrados no estádio para mídia tradicional e digital, patrocínios esportivos e iniciativas de experiência.

“A maturidade que a Allianz alcançou no Brasil nos permite avançar na visibilidade e relevância da marca. O foco são ações que gerem experiências e conexão com os stakeholders, indo além da presença institucional”, disse Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing.

Inaugurado em 2014, o Allianz Parque se consolidou como um dos principais cases de naming rights no país. Em 2025, o espaço recebeu 32 jogos, 27 shows e 200 eventos corporativos, reunindo mais de 2 milhões de pessoas. Ao longo de mais de dez anos de operação, a arena acumulou 17,7 milhões de visitantes em 2.339 eventos, sendo 8,6 milhões em jogos e 8,1 milhões em shows.

No mesmo ano, o local foi o principal palco de shows da América do Sul, com 33 apresentações e público de 1,1 milhão de pessoas.

“Celebramos a parceria de 13 anos com a Allianz Seguros, um marco de pioneirismo no mercado brasileiro de naming rights”, afirmou Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento. “Durante este período, trabalhamos juntos de forma exitosa na construção de um case referência de arena multiuso da América Latina.”

A entrada do Nubank mantém o modelo de exploração comercial do espaço e amplia o uso de estratégias de engajamento direto com o público. Durante o processo de escolha do novo nome, o banco abriu votação entre 10 e 30 de abril, com três opções: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

“Levar nossa marca para um espaço esportivo e cultural dessa relevância reafirma nosso compromisso com o país onde tudo começou e nos aproxima ainda mais das paixões dos brasileiros”, disse Livia Chanes, CEO do Nubank Brasil, em nota.