Campanha para quitar Arena Corinthians fracassa e termina com 5,9% da meta

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, foi um investimento que até hoje pesa nos cofres do time.

Uma "vaquinha" lançada pela Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Timão, no dia 27 de novembro de 2024, buscava ajudar o clube a contornar essa situação. No entanto, apenas 5,9% da meta de arrecadação foi atingida em um ano. Essa porcentagem corresponde a um valor de R$ 41.420.844,19, segundo o próprio site da campanha.

A Gaviões já havia anunciado na última sexta-feira, 21, que iria suspender as arrecadações prematuramente. Nesta quarta-feira, 26, a campanha oficialmente foi encerrada.

A 'vaquinha' da Gaviões da Fiel

"Convocamos a Fiel Torcida para fazer parte de mais um momento importante para a história do Corinthians", afirma a Gaviões na página oficial da campanha.

A campanha de quitação foi organizada de forma independente pela torcida, mas teve porta-vozes famosos apoiando a causa, com Alessandra Negrini, Craque Neto, Marcelinho Carioca, Mc Hariel, Sabrina Sato e Romero.

Apesar da animação, e das dezenas de milhões arrecadados, a iniciativa teve um fim prematuro e não chegou nem perto de cobrir a meta de R$ 700 milhões.

Ao todo, foram realizadas 908 mil doações, o que permitiu a quitação de 200 boletos do financiamento. Isso conseguiu reduzir a dívida operacional da Arena Corinthians em 33 milhões, de R$ 688 milhões para R$ 655 milhões, segundo o balancete de julho do clube.

"Diante da instabilidade política no Parque São Jorge, denúncias, impeachment de presidente e uma dívida que se aproxima de R$ 3 bilhões, muitos acreditaram que seria impossível. Mas a Fiel provou, mais uma vez, que ser Corinthians é lutar sempre", disse a Fiel em publicação na rede social X.

DOE ARENA: CAMPANHA ENCERRA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (26) O Gaviões da Fiel anuncia que a campanha DOE ARENA está chegando ao fim. Na próxima quarta-feira, 26 de novembro, encerraremos oficialmente essa mobilização histórica, que uniu a torcida corinthiana para ajudar na quitação… pic.twitter.com/NEGDpbCdLB — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) November 21, 2025



Em entrevista ao portal Meu Timão, o presidente da torcida organizada disse que a intenção era levar a campanha até dezembro, mas a turbulência política no clube prejudicou a duração da iniciativa. Além desses fatores, ele afirmou que não houve apoio suficiente do Corinthians, sobretudo no setor de marketing, e da Caixa, que "poderia ter ajudado um pouco mais."

Dívida da Arena Corinthians

A situação financeira do Corinthians é um assunto delicado para o clube e para a própria torcida.

O presidente do Timão, Osmar Stabile, desabafou nesta quarta-feira, 27, em evento da Summit CBF Academy: "Quero dizer para os presidentes de clubes que ficam o tempo todo criticando o Corinthians que cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz."

A afirmação foi uma resposta aos comentários de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre times endividados. “É inadmissível e injusto eu disputar um campeonato pagando meus atletas em dia [...] com clubes que não pagam absolutamente ninguém e ganham os campeonatos”, afirmou ela no mesmo evento.

Dívidas são a causa central das tensões corintianas. O clube acumulou um montante de R$ 706 milhões a pagar à Caixa Econômica Federal em 2024, segundo o Globo Esporte. Esse valor corresponde ao empréstimo usado para financiar a construção da Neo Química Arena, finalizada em 2013.

Na época, o banco estatal forneceu de R$ 400 milhões ao clube. Mesmo com pagamentos de parcelas pelo Corinthians, esse valor teve um incremento de 76,5% ao longo dos últimos 11 anos devido a juros, correções e outros encargos.

Além da Arena, o time concentra outras dívidas que, somadas aos R$ 700 milhões do estádio, chegam a R$ 2,7 bilhões.