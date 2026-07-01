Quem eliminou a França nas Copas do Mundo? Veja todos os algozes da seleção até 2022

Hoje bicampeã do mundo, a França é uma das seleções mais tradicionais do futebol. No entanto, sua trajetória nas Copas do Mundo foi marcada por décadas de altos e baixos até a conquista do primeiro título, em 1998.

Antes de levantar a taça em casa, os franceses alternaram campanhas históricas, eliminações precoces, ausências em Mundiais e derrotas dolorosas para algumas das maiores seleções da história. Depois do primeiro título, a equipe viveu uma nova era, chegando a quatro finais nas últimas sete edições do torneio.

Veja quem eliminou a França em todas as Copas do Mundo até 2022

1930: fase de grupos

Na primeira Copa do Mundo da história, disputada no Uruguai, a França estreou vencendo o México por 4 a 1. Depois, porém, foi derrotada por Argentina e Chile e acabou eliminada ainda na fase de grupos, já que apenas o líder avançava às semifinais.

1934: Áustria

Na Copa da Itália, disputada em mata-mata desde a primeira fase, a França caiu logo na estreia. A seleção perdeu por 3 a 2 para a Áustria, após a prorrogação.

1938: Itália

Sediando o Mundial, os franceses eliminaram a Bélgica nas oitavas, mas encontraram a Itália nas quartas de final. Os italianos venceram por 3 a 1 e seguiram até conquistar o bicampeonato mundial.

1954: fase de grupos

Na Suíça, a França voltou a cair ainda na primeira fase. A equipe venceu apenas um jogo e não conseguiu avançar ao mata-mata.

1958: não foi eliminada

Na Suécia, a França fez sua melhor campanha até então. Liderada por Just Fontaine, autor de 13 gols, recorde que permanece até hoje em uma única edição de Copa, terminou em terceiro lugar após vencer a Alemanha Ocidental na disputa pelo bronze.

1966: fase de grupos

Depois da campanha histórica em 1958, os franceses voltaram a decepcionar. Com derrotas para Inglaterra e Uruguai e apenas uma vitória sobre o México, a seleção foi eliminada ainda na primeira fase.

1970 e 1974: não se classificou

A França atravessou um período de crise e sequer conseguiu vaga nas Copas de 1970 e 1974, ficando fora das fases finais do torneio.

1978: fase de grupos

No retorno aos Mundiais, a França venceu apenas a Hungria e foi eliminada após derrotas para Itália e Argentina, que conquistaria o título daquela edição.

1982: Alemanha Ocidental

A geração de Michel Platini protagonizou um dos jogos mais marcantes da história das Copas. Após empate por 3 a 3, a Alemanha Ocidental venceu por 5 a 4 nos pênaltis na semifinal e impediu a primeira final francesa.

1986: Alemanha Ocidental novamente

Quatro anos depois, o roteiro se repetiu. França e Alemanha Ocidental voltaram a se enfrentar na semifinal, e os alemães venceram por 2 a 0. Os franceses terminaram a competição em terceiro lugar.

1990 e 1994: não se classificou

A França viveu um dos momentos mais difíceis de sua história e ficou fora de duas Copas consecutivas. A eliminação para o Mundial de 1994 ficou marcada pelas derrotas para Israel e Bulgária nas últimas rodadas das Eliminatórias.

1998: campeã

Jogando em casa, a França conquistou seu primeiro título mundial. Liderada por Zinedine Zidane, derrotou o Brasil por 3 a 0 na decisão e encerrou um jejum de quase 70 anos.

2002: fase de grupos

Quatro anos após conquistar o título, a França protagonizou uma das maiores decepções da história das Copas. Atual campeã, terminou a fase de grupos sem vencer um jogo e sem marcar um único gol, sendo eliminada ao lado do Uruguai.

2006: Itália

A França voltou a fazer grande campanha e chegou à final. Após empate por 1 a 1, em jogo marcado pela expulsão de Zidane depois da cabeçada em Materazzi, os franceses perderam por 5 a 3 nos pênaltis para a Itália e ficaram com o vice-campeonato.

2010: fase de grupos

Na África do Sul, a seleção francesa viveu uma campanha turbulenta, marcada por conflitos internos e pela greve dos jogadores durante o torneio. A equipe terminou na última colocação do grupo, atrás de Uruguai, México e África do Sul.

2014: Alemanha

No Brasil, a França voltou a chegar às quartas de final, mas foi eliminada pela Alemanha após derrota por 1 a 0. Os alemães seguiram até conquistar o tetracampeonato mundial.

2018: campeã

Na Rússia, a França conquistou seu segundo título mundial. A equipe eliminou Argentina, Uruguai e Bélgica antes de vencer a Croácia por 4 a 2 na grande decisão.

2022: Argentina

No Catar, a França esteve muito perto do bicampeonato consecutivo. Em uma das finais mais emocionantes da história, empatou por 3 a 3 com a Argentina, com três gols de Kylian Mbappé, mas acabou derrotada por 4 a 2 na disputa por pênaltis. Assim, os argentinos impediram o tricampeonato francês.

Quem eliminou a França nas Copas do Mundo?