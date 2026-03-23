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Zidane tem acordo para assumir a França após a Copa de 2026, diz jornal

O ex-técnico do Real Madrid já tem acordo verbal para substituir Didier Deschamps, segundo jornal francês

Zidane: livre no mercado desde 2021, técnico pode voltar ao futebol como técnico França (Andrew Boyers/Reuters)

Zidane: livre no mercado desde 2021, técnico pode voltar ao futebol como técnico França (Andrew Boyers/Reuters)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 23 de março de 2026 às 22h56.

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Zinedine Zidane está perto de voltar ao futebol como treinador, encerrando uma espera longa para a torcida da seleção francesa. O ex-jogador não trabalha como técnico desde maio de 2021, quando deixou o Real Madrid em sua segunda passagem pelo clube espanhol. Desde então, o nome dele apareceu em diferentes especulações do mercado, mas sem acordo para retorno.

Jornal francês aponta acordo verbal entre Zidane e a federação

Segundo o Le Parisien, as conversas entre Zidane e a Federação Francesa avançaram a ponto de já haver um acordo verbal para a sucessão no comando dos Bleus. A publicação trata o cenário como muito encaminhado, embora a oficialização deva ficar para depois da Copa do Mundo.

O tema ganhou ainda mais força porque Didier Deschamps já anunciou que deixará o cargo após o Mundial. A decisão foi confirmada em janeiro de 2025, quando o treinador informou que não renovaria contrato depois do torneio de 2026.

Por que Zidane é o nome natural para a sucessão na França

Zidane é tratado há bastante tempo como o favorito para assumir a seleção francesa. Ídolo do país como jogador e campeão do mundo em 1998, ele também construiu peso no banco de reservas ao comandar o Real Madrid em uma das fases mais vencedoras da história recente do clube.

Como treinador, Zidane conquistou três títulos seguidos da Liga dos Campeões com os Merengues, em 2016, 2017 e 2018, marca histórica na era moderna da competição. Com três conquistas do torneio, ele está ao lado de nomes como Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City. 

Deschamps deixará a França após 14 anos no cargo

Didier Deschamps está à frente da França desde 2012. Nesse período, levou o país ao título da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, ao vice em 2022 e também ao título da Liga das Nações de 2021.

A troca, portanto, tende a marcar o fim de um ciclo longo e muito vitorioso. Por isso, a sucessão é tratada como um dos movimentos mais relevantes do futebol europeu no período pré-Copa.

França faz amistosos antes da Copa do Mundo de 2026

Enquanto a possível troca no comando segue sem anúncio oficial, a França continua a preparação para a Copa. Nesta Data Fifa de março, a equipe de Deschamps enfrenta o Brasil em Boston, no dia 26, e a Colômbia em Landover, no dia 29, em amistosos nos Estados Unidos.

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