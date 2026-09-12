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Fase de grupos copa 2026

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Brasileiros avançaram nas semifinais e disputam no domingo, 13, o título dos 400m com barreiras em Budapeste; Piu chega à decisão invicto na temporada

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 20h30.

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O Brasil terá dois atletas na disputa pelo título dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo Ultimate.

Alison dos Santos e Matheus Lima garantiram vaga na final da competição neste sábado, 12, em Budapeste, na Hungria. A decisão acontece neste domingo, 13, às 13h36 (horário de Brasília), com transmissão pelo sportv.

Atual campeão olímpico e mundial da prova, o norueguês Karsten Warholm também está na disputa pelo título, em uma das provas mais aguardadas do evento.

Alison chega à final como líder da temporada: avançou com o melhor tempo das semifinais ao vencer sua bateria em 47s25. Matheus Lima, por sua vez, terminou a segunda semifinal em terceiro lugar, com 47s91.

O Mundial de Atletismo Ultimate é uma das novidades do calendário da World Athletics. A competição reúne, em um formato mais curto, alguns dos principais nomes do atletismo mundial, entre campeões olímpicos, medalhistas de Mundiais, vencedores da Diamond League e atletas classificados pelo ranking.

O evento é realizado a cada dois anos e concentra 28 provas em três dias de disputa. Diferentemente de um Mundial tradicional, algumas provas começam diretamente nas finais, enquanto outras contam com semifinais antes da decisão. Os vencedores recebem o título de Ultimate Champion.

Alison dos Santos busca mais um título na temporada

Aos 26 anos, Alison dos Santos vive uma sequência positiva em 2026. O brasileiro venceu todas as etapas da Diamond League que disputou na temporada e ainda não perdeu uma prova de 400m com barreiras no ano.

O atleta paulista, nascido em São Joaquim da Barra, também venceu a etapa da Diamond League na Silésia, na Polônia, com 46s43, marca que o colocou entre os principais tempos da temporada.

Antes disso, Alison conquistou pela primeira vez o título do Troféu Brasil de Atletismo, competição nacional em que também estabeleceu o recorde da prova.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, o brasileiro tenta agora ampliar a lista de conquistas em uma temporada marcada por grandes resultados.

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