Exemplo para o Brasil? Manchester United bane 685 torcedores após investigação contra cambistas

O Manchester United anunciou o banimento de 685 detentores de carnês de temporada após uma rigorosa investigação interna voltada ao combate ao cambismo e à revenda ilegal de ingressos.

A medida drástica foi divulgada em reportagem do portal The Athletic, detalhando uma varredura realizada pelo clube em 1.617 contas que apresentavam movimentações atípicas no sistema de bilhetagem. Além dos banimentos definitivos, outros 464 torcedores receberam sanções reduzidas ou avisos formais, enquanto centenas de outros casos foram devidamente esclarecidos e arquivados pela instituição esportiva.

O processo de revisão envolveu o contato direto com os titulares dos acessos sob suspeita, oferecendo um prazo para que os torcedores justificassem as atividades identificadas pelos algoritmos de segurança. Do total de casos analisados minuciosamente, 499 punições foram mantidas após o processo de apelação, outras 73 resultaram em banimento direto sem contestação e 113 carnês foram cancelados de forma definitiva após a ausência de resposta aos reiterados pedidos de esclarecimento enviados pela diretoria aos proprietários das contas.

Outros torcedores receberam penalidades brandas ou avisos formais de última instância. Um grupo de 226 contas foi alvo de uma advertência final, enquanto 238 carnês tiveram a suspensão inicial convertida na proibição de repasse de bilhetes para partidas em casa e na restrição de solicitações de ingressos para jogos como visitante. Em contrapartida, 468 situações foram resolvidas satisfatoriamente após a apresentação de justificativas consideradas válidas e convincentes pela administração do clube inglês.

O combate ao lucro ilegal e a justificativa institucional

Em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, 11, a diretoria do Manchester United justificou a rigidez da operação e o impacto das medidas adotadas. "Foram aplicados banimentos nos casos em que houve uso indevido significativo do sistema de ingressos para fins de ganho financeiro", afirmou a nota oficial publicada pelo clube. A instituição destacou a existência e a atuação de redes organizadas de cambistas que controlavam, comercializavam e distribuíam bilhetes vinculados a centenas de contas simultaneamente.

Segundo a cúpula dos Red Devils, essas práticas criminosas e abusivas comprometem o acesso democrático e justo de torcedores genuínos aos jogos realizados no tradicional estádio Old Trafford. "Essas ações minam o acesso equitativo aos ingressos para torcedores legítimos e não têm espaço no Manchester United", completou o clube no comunicado. Como desdobramento da operação, os assentos recuperados serão imediatamente ofertados aos torcedores que figuram na lista de espera oficial para a aquisição de carnês de temporada, ao passo que os valores proporcionais aos bilhetes cancelados serão integralmente reembolsados aos antigos detentores penalizados.

Reação da torcida e tensão nos arredores de Old Trafford

Apesar da justificativa institucional em prol da lisura na venda de bilhetes, a medida drástica gerou forte atrito com parte da comunidade de torcedores e motivou protestos organizados por coletivos de arquibancada, como o movimento The 1958. O grupo agendou manifestações e protestos públicos para o clássico de domingo, 13, contra o Manchester City, externando o descontentamento com os métodos adotados pela diretoria na condução do processo de fiscalização.

Críticas severas também tomaram conta das redes sociais, em que torcedores apontaram o tom excessivamente agressivo das comunicações eletrônicas enviadas pelo clube. Houve relatos de torcedores submetidos a altos níveis de estresse e ansiedade com a iminência de perderem seus assentos cativos, além de reclamações sobre cobranças e exigências financeiras atreladas a partidas específicas de copas europeias. Por outro lado, defensores da política rigorosa lembraram que as regras de uso de ingressos e os termos de conduta vigentes na instituição são transparentes e conhecidos por todos os assinantes há mais de duas décadas.