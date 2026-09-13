A playlist secreta de David Bowie, contada por dois amigos

David Bowie e o jornalista Jérôme Soligny durante gravação, em Mayfair Studios, Londres, no ano de 1993 (Geoff MacCormack/Wallpaper)
Jonalista colaborador
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11h00.
Um adolescente ouvindo Little Richard em uma vitrola Dansette, num quarto de subúrbio londrino, dificilmente imaginaria que aquele disco se tornaria o primeiro capítulo de uma biografia sonora reconstituída décadas depois. Essa cena abre David Bowie: Music Lover, livro que chega às livrarias britânicas em 28 de setembro pela editora ACC Art Books, com preço a partir de £19,05, o equivalente a cerca de R$ 131 na cotação atual.
A publicação foi escrita a quatro mãos por Geoff MacCormack, amigo de infância de David Bowie e companheiro de turnês nos anos 1970, e Jérôme Soligny, jornalista francês que acompanhou o músico por 25 anos e assina a biografia Rainbowman. Juntos, os autores reúnem mais de cem artistas que passaram pelo toca-discos de Bowie ao longo de cinco décadas, do rock e do blues ao repertório erudito e à música eletrônica.
O livro segue uma estrutura dividida por período, com introdução e posfácio, percorrendo da década de 1950 até os anos 2010. Segundo Soligny, a seleção prioriza nomes menos óbvios na trajetória de Bowie, como o cantor americano Biff Rose, ao lado de referências mais conhecidas do público. Em entrevista à revista britânica Wallpaper*, o jornalista afirmou que seria "uma surpresa real não se surpreender" com os gostos do músico, dada a amplitude de estilos que ele absorvia.
Para os autores, a lista de influências funciona como um mapa paralelo à obra de Bowie. Soligny cita I'm Waiting for the Man, do Velvet Underground e Lou Reed, como uma espécie de referência primária que inspirou diversas composições posteriores do artista. A ideia central do livro, segundo ele, é evitar interpretações forçadas sobre as escolhas do músico, mantendo o foco em documentar o que ele efetivamente ouvia.
A narrativa termina com Kendrick Lamar, artista que Bowie ouvia durante a gravação de "Blackstar", seu último álbum, lançado dois dias antes de sua morte, em janeiro de 2016. A informação, segundo Soligny, veio do produtor Tony Visconti, parceiro de longa data de Bowie nos estúdios. O jornalista evita atribuir motivações diretas ao músico, mas observa que o caráter experimental de Lamar seria compatível com o tipo de artista que sempre despertou o interesse de Bowie.
Os relatos de MacCormack complementam a pesquisa de Soligny com memórias pessoais. Ele conta que acompanhou Bowie na turnê mundial de 1973 como vocalista de apoio e percussionista, além de ter participado das gravações de seis álbuns, de Aladdin Sane a Station to Station. Segundo ele, Bowie tolerava sua presença constante, inclusive fotografando os bastidores, justamente porque nunca fazia perguntas sobre o processo criativo.
MacCormack relembra que os dois ouviam Kraftwerk no período de gravação de Station to Station, embora não possa confirmar se a banda alemã influenciou diretamente o disco. Para ele, o critério de Bowie para gostar de um artista não estava ligado a gênero musical, e sim a autenticidade, o que ele descreve como "alma" no sentido de verdade artística, somado a um apreço particular por sonoridades estranhas ou pouco convencionais.
David Bowie: Music Lover é o segundo livro de MacCormack pela ACC Art Books, depois de David Bowie: Rock 'n' Roll with Me, publicado em 2023. Soligny, por sua vez, recebeu em 2019 o título de Chevalier des Arts et Lettres, condecoração concedida pelo governo francês, das mãos do próprio Tony Visconti.