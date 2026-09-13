NFL inova no calendário e programa partidas em quase todos os dias da semana em 2026

A NFL anunciou um calendário atípico e abrangente para a temporada de 2026. De acordo com reportagem do portal The Athletic, a liga norte-americana de futebol americano programou jogos em seis dias da semana — marcando a segunda vez em três anos que a competição ocupa quase todo o calendário semanal. Das 272 partidas da temporada regular, 223 ocorrerão aos domingos, enquanto o restante será distribuído entre quartas, quintas, sextas, sábados e segundas-feiras.

A abertura da temporada ocorreu na quarta-feira, em uma reedição do último Super Bowl. O Seattle Seahawks novamente venceu o New England Patriots. Na segunda partida da rodada, disputada na Austrália, o San Francisco 49ers venceu o Los Angeles Rams por 27 a 7.

A mudança de data foi motivada por desafios logísticos no calendário e pelo fato de o feriado de Labor Day ter caído na data mais tardia possível do calendário (7 de setembro). A legislação americana (Sports Broadcasting Act de 1961) proíbe jogos da NFL às sextas-feiras e sábados entre setembro e dezembro para proteger as transmissões do futebol americano escolar e universitário, forçando ajustes nas semanas inaugurais e internacionais da liga.

Inovações de transmissão e novos horários

Além dos tradicionais confrontos de quinta-feira (19 jogos) e de segunda-feira (17 jogos), a programação de 2026 inclui duas partidas às quartas-feiras (a abertura e a véspera do Dia de Ação de Graças), quatro duelos às sextas-feiras (incluindo Black Friday e Natal) e sete jogos aos sábados, concentrados nas semanas finais da temporada regular.

A liga também testará novidades comerciais e de entretenimento, como o duelo em que o Los Angeles Rams receberá o Green Bay Packers na véspera do Thanksgiving, explorando janelas alternativas após encerrar o formato de rodadas duplas simultâneas às segundas-feiras. Equipes como Seattle Seahawks, Rams, Buffalo Bills e Chicago Bears lideram a lista de partidas em dias alternativos, com seis aparições cada fora do tradicional domingo, enquanto cinco franquias — incluindo Miami Dolphins e New York Jets — jogarão exclusivamente aos domingos.

Fim de temporada histórico em fevereiro de 2027

A expansão do calendário regular e o posicionamento tardio de feriados farão com que a temporada atinja um marco inédito. A fase regular será encerrada em 10 de janeiro de 2027, com os playoffs programados para janeiro e o Super Bowl LXI marcado para o dia 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium.

A realização da final no Dia dos Namorados nos Estados Unidos configurará o encerramento mais tardio de uma temporada na história da NFL, reflexo direto da adição da décima sétima partida ao calendário oficial e das complexidades de encaixe das datas competitivas.

A reinvenção comercial da NFL e a corrida pelo streaming global

A NFL redesenhou o mercado de mídia e entretenimento ao alterar a estrutura tradicional de sua abertura de temporada. Pela primeira vez em 14 anos, o jogo inaugural migrou para uma quarta-feira — com o duelo entre New England Patriots e Seattle Seahawks —, enquanto a quinta-feira foi reservada para um confronto de expansão internacional transmitido globalmente por plataformas de streaming. A expansão para novos mercados internacionais e o avanço tecnológico sustentam essa estratégia de monetização sem precedentes. O calendário de 2026 marcou a realização de uma partida oficial de temporada regular na Austrália, colocando San Francisco 49ers e Los Angeles Rams em campo sob uma lógica de alcance global e conversão digital massiva. A aliança com gigantes do streaming, como a Netflix, nas transmissões internacionais, atrai um público engajado que colabora com as novas métricas de consumo em comparação à televisão linear tradicional.

Especialistas em marketing esportivo destacam que o movimento da liga equilibra a escassez de mercado com a flexibilidade de novos hábitos de consumo. Ao ocupar quase todos os dias da semana, com exceção das terças-feiras, a NFL maximiza seus contratos multibilionários e transforma o esporte ao vivo em uma engrenagem de mídia contínua.