A Espanha está a 30 minutos — ou uma disputa de pênaltis — de conquistar o segundo título mundial de sua história.

A Fúria Roja enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e o jogo foi para a prorrogação após 90 minutos empatados.

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Quantas Copas do Mundo a Espanha tem?

A Espanha tem uma Copa do Mundo. O único título veio em 2010, na África do Sul, quando a seleção derrotou a Holanda por 1 a 0 na final, com gol de Andrés Iniesta na prorrogação — curiosamente, também em tempo extra, assim como a decisão de hoje.

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Como foi o título de 2010

A conquista na África do Sul foi o auge de uma das gerações mais talentosas da história do futebol. Comandada pelo técnico Vicente del Bosque, a Espanha encantou o mundo com o estilo tiki-taka — baseado em posse de bola, troca de passes rápidos e domínio do jogo.

A campanha, porém, começou com susto: a seleção perdeu na estreia para a Suíça por 1 a 0, resultado que gerou alarme. Após a tropeço inicial, a Espanha não perdeu mais e chegou à final após eliminar Portugal, Paraguai e Alemanha no mata-mata. Na decisão, contra a Holanda, o jogo foi marcado por muitas faltas e tensão. Após 90 minutos sem gols, Iniesta recebeu de Cesc Fàbregas na prorrogação e bateu cruzado para dar o título à Espanha.

A conquista foi ainda mais especial por fazer parte de um ciclo histórico: entre 2008 e 2012, a Espanha ganhou a Eurocopa de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012 — o único tricampeonato consecutivo de uma seleção europeia na história.

Os protagonistas daquela geração eram Iker Casillas (goleiro e capitão), Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, David Villa (artilheiro do torneio com cinco gols) e Carles Puyol.

A Espanha em 2026

A Espanha de 2026 chega à segunda final de sua história com uma geração completamente renovada. Comandada pelo técnico Luis de la Fuente, a Fúria tem em Lamine Yamal, de apenas 18 anos, e Mikel Oyarzabal seus principais destaques. Ao longo da Copa, a seleção não sofreu nenhum gol na fase de grupos e chegou à final com campanha invicta.

Se vencer hoje, a Espanha levantará a taça pela segunda vez e ingressará no grupo das seleções bicampeãs mundiais, ao lado de Argentina, França e Uruguai.