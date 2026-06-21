Iniesta relembra 2010 e pede calma após tropeço da Espanha na estreia da Copa do Mundo

A estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ficou longe do esperado. Apontada como uma das favoritas ao título, a seleção espanhola ficou no empate sem gols diante de Cabo Verde, aumentando as cobranças sobre a equipe logo na primeira rodada do torneio.

No entanto, para um dos maiores ídolos da Fúria, o resultado não deve ser motivo para desespero. Em coluna publicada no jornal Marca, o ex-meio-campista Andrés Iniesta fez um paralelo entre o momento atual e a campanha histórica da Copa do Mundo de 2010, quando a Espanha conquistou seu primeiro título mundial.

“É impossível não pensar no que aconteceu na África do Sul. Isso sempre acontece conosco, mas talvez agora mais do que nunca. Nossa situação, porém, era ainda pior. Perdemos nossa primeira partida contra a Suíça. Agora, no entanto, é um empate”, escreveu o ex-jogador.

Além da comparação com a campanha vitoriosa de 2010, Iniesta destacou que este não é o momento para críticas excessivas ou desconfiança em relação ao elenco espanhol.

“É essencial olhar para frente, superar os erros do passado e encontrar o caminho para a vitória o mais rápido possível. Este não é o momento para recriminações ou desconfiança. Que benefício isso traria? Nenhum”, afirmou o craque.

Campanha de 2010

Em 2010, na África do Sul, a Espanha chegou cercada de expectativas após o sucesso do Barcelona de Pep Guardiola, espinha dorsal da seleção, e o título da Eurocopa de 2008. Porém, logo na estreia, sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para a Suíça.

A reação veio rapidamente e os europeus venceram Honduras por 2 a 0 e Chile por 2 a 1, avançando ao mata-mata na liderança do grupo. Nas fases eliminatórias, superou Portugal, Paraguai e Alemanha, todos por 1 a 0. Já na decisão contra a Holanda, Iniesta marcou na prorrogação e garantiu o título inédito para os espanhóis.

Ao levantar o troféu, a Espanha entrou em um seleto grupo no Mundial. Ao lado da Argentina, campeã em 2022, a seleção espanhola segue sendo uma das duas seleções a conquistar uma Copa do Mundo após tropeçar logo na estreia.