Quem é Dibu Martínez, que está 'salvando' a Argentina contra a Espanha

Martínez repõe bola na final da Copa de 2026 contra a Espanha (Angel Colmenares/EFE)
Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 18h41.
Emiliano “Dibu” Martínez é o principal nome da Argentina nesta final da Copa do Mundo de 2026.
Ele voltou a mostrar por que é considerado um dos goleiros mais decisivos do futebol mundial. Na final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo no MetLife Stadium, diante da Espanha, o camisa 23 argentino teve atuação de destaque e foi fundamental para manter a seleção sul-americana viva em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela forte pressão espanhola.
A Espanha controlou a posse de bola durante boa parte do confronto, chegando a registrar cerca de 65% de domínio da bola, enquanto a Argentina apostava em uma postura mais reativa. Nesse cenário, Dibu Martínez transformou-se novamente no principal nome da equipe de Lionel Scaloni, realizando intervenções importantes diante das investidas do ataque espanhol.
Segundo o acompanhamento da partida divulgado nos serviços esportivos, o goleiro argentino alcançou a marca de 8 defesas, igualando o recorde de maior número de intervenções em uma final masculina de Copa do Mundo.
Herói de 2022Aos 33 anos, Dibu consolidou-se como um dos símbolos da geração vitoriosa da Argentina. Desde a conquista da Copa América de 2021, passando pelo Mundial de 2022 e chegando à campanha de 2026, o arqueiro do Aston Villa vem colecionando coleciona atuações decisivas com a Albiceleste.
Na Copa de 2022, ele defendeu 3 pênaltis nas disputas decisivas, sendo duas cobranças contra a Holanda e uma na final contra a França.