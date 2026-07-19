Única Copa do Mundo da Espanha foi definida na prorrogação; relembre

Jogadores da Espanha comemoram gol durante partida da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Etienne Laurent/AFP) (Etienne Laurent / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 18h32.
A Espanha está na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, e o título vai ser definido nos 30 minutos da prorrogação.
A história se repete: o único título mundial da Fúria Roja, conquistado em 2010 na África do Sul, também foi decidido no tempo extra, com um gol de Andrés Iniesta no minuto 116.
Era o dia 11 de julho de 2010, no Soccer City, em Joanesburgo. Espanha e Holanda chegaram ao intervalo dos 90 minutos sem gols, em uma final marcada pela dureza — o árbitro inglês Howard Webb distribuiu 14 cartões amarelos e um vermelho ao longo da partida.
Na prorrogação, quando a disputa de pênaltis parecia inevitável, Cesc Fàbregas recebeu a bola no meio-campo e lançou Andrés Iniesta em profundidade.
O meia do Barcelona controlou dentro da área, limpou a marcação e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Maarten Stekelenburg: 1 a 0. Faltavam quatro minutos para o fim da prorrogação. A Espanha era campeã do mundo pela primeira vez na história.
O caminho até a taça não foi tranquilo. Na estreia, a Espanha perdeu para a Suíça por 1 a 0 — resultado que gerou pânico entre os torcedores. Mas a seleção se recuperou, venceu Honduras e Chile na fase de grupos e foi dominante no mata-mata.
Nas oitavas, eliminou Portugal por 1 a 0, com gol de David Villa. Nas quartas, sofreu para bater o Paraguai por 1 a 0, com Iker Casillas defendendo um pênalti decisivo de Nelson Valdez. Na semifinal, goleou a Alemanha por 1 a 0, novamente com Villa. No total, a Espanha fez sete jogos, seis vitórias e uma derrota, com apenas dois gols sofridos em todo o torneio.