Horas antes de duelo com França, Lamine Yamal 'lembra' vitórias da Espanha em fotos

Na primeira imagem, o atacante do Barcelona relembrou o gol marcado na semifinal da Eurocopa de 2024. Naquela partida, a França saiu na frente, mas Yamal empatou com um chute de fora da área ainda no primeiro tempo. Depois, Dani Olmo garantiu a virada e a classificação da Espanha para a decisão.

A segunda publicação fez referência à semifinal da Liga das Nações de 2025, vencida pela Espanha por 5 a 4. Yamal marcou dois gols no confronto, incluindo o que ampliou a vantagem para 5 a 1. Na comemoração, o jovem atacante sentou sobre uma placa de publicidade. A França reagiu na reta final da partida, mas acabou mais uma vez eliminada antes da final.

Encontro de estrelas

O novo encontro entre as seleções também coloca frente a frente dois dos principais nomes do futebol mundial: Lamine Yamal e Kylian Mbappé. O atacante francês busca chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo, mas enfrenta um adversário que tem levado vantagem nos confrontos recentes.

Ao longo da carreira, Yamal já enfrentou Mbappé em dez partidas, com oito vitórias e duas derrotas. Pela seleção espanhola, o retrospecto diante da França é ainda mais favorável: duas vitórias em dois jogos. O cenário ajuda a explicar a confiança demonstrada pelo camisa 19 ao projetar a semifinal.

"Se eles têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos (na Euro 2024); somos duas das melhores seleções do mundo, para mim as duas melhores, e não temos medo de nada. Desde o início do Mundial, todos esperavam por esse jogo. Tínhamos vontade. Se alguém pode ir com segurança contra a França, somos nós", afirmou Yamal na zona mista do Estádio de Los Angeles.