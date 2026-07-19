Argentina é a seleção com mais jogadores expulsos em finais da Copa; veja

A expulsão de Enzo Fernández na final entre Argentina e Espanha, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, fez a Argentina se isolar como a seleção com mais jogadores expulsos em decisões de Copa do Mundo.

O meio-campista também entrou para uma lista curta e indesejada da história do torneio: é o sexto jogador a receber cartão vermelho em uma final mundial.

Três expulsões separadas por 36 anos

Os outros dois vermelhos argentinos aconteceram na final de 1990, na derrota por 1 a 0 para a Alemanha Ocidental: Pedro Monzón foi expulso aos 65 minutos, tornando-se o primeiro jogador da história a receber cartão vermelho em uma final de Copa, e Gustavo Dezotti deixou o campo aos 87, fazendo daquela a única decisão da história disputada com uma equipe reduzida a nove jogadores.

Antes desse jogo, nenhum atleta havia sido expulso em uma final mundial.

A França soma duas expulsões em finais. Em 1998, Marcel Desailly recebeu o segundo amarelo diante do Brasil, mas deixou o campo com a seleção já vencendo por 2 a 0 e terminou campeã. Já em 2006, Zinedine Zidane foi expulso na prorrogação contra a Itália, após dar uma cabeçada em Marco Materazzi.

O caso mais recente antes de Enzo havia ocorrido em 2010, também com a Espanha na final. O holandês John Heitinga recebeu o segundo amarelo aos 109 minutos, por falta em Andrés Iniesta que, sete minutos depois, marcou o gol que deu à seleção espanhola seu primeiro título mundial.

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