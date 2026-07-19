Expulsão de Enzo Fernández vai custar caro à Argentina; veja valor

A expulsão de Enzo Fernández na final entre Argentina e Espanha, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, vai custar US$ 15 mil (R$ 76,7 mil e 22,2 milhões de pesos argentinos) aos cofres da seleção argentina, segundo o regulamento de multas da Fifa para a Copa do Mundo.

O lance também fez a Argentina se isolar como a seleção com mais jogadores expulsos em decisões de Copa do Mundo.

Como funcionam as multas por cartão na Copa

Durante o torneio, a Fifa aplica multas em dinheiro às seleções cujos jogadores recebem cartões amarelos ou vermelhos. Cada cartão amarelo gera multa de US$ 10 mil (R$ 51,1 mil e 14,8 milhões de pesos argentinos), valor aplicado em todas as fases da competição.

Para expulsões, a punição financeira é maior: US$ 15 mil no caso de cartão vermelho indireto — quando o jogador recebe dois amarelos na mesma partida —, e US$ 20 mil (R$ 102,3 mil e 29,6 milhões de pesos argentinos) no caso de vermelho direto, punição mais grave aplicada em campo.

Enzo Fernández recebeu cartão vermelho indireto na decisão deste domingo, o que enquadra a expulsão na multa de US$ 15 mil.