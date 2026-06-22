Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Seleção enfrenta a Escócia na última rodada da fase de grupos e pode definir caminho no mata-mata pelo Grupo C

(Mauro PIMENTEL / AFP)

(Mauro PIMENTEL / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 08h42.

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira, 24 de junho, às 19h, contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após vencer o Haiti por 3 a 0. O resultado deixou a equipe em posição favorável para avançar à fase eliminatória do torneio. Na última rodada, o destaque foi Matheus Cunha, autor de dois gols na vitória brasileira.

Além da classificação, o jogo contra a Escócia pode definir o caminho do Brasil no mata-mata. As datas e horários mudam conforme a posição final da seleção no grupo.

Onde assistir a Brasil x Escócia?

A partida terá transmissão da TV Globo, ge, SporTV, Globoplay, CazéTV, SBT e NSports.

Quando o Brasil joga se avançar em primeiro lugar?

Se terminar a fase de grupos na liderança, o Brasil jogará a segunda fase em 29 de junho, às 14h.

  • 2ª fase: 29 de junho, às 14h
  • Oitavas de final: 5 de julho, às 17h
  • Quartas de final: 11 de julho, às 18h
  • Semifinal: 15 de julho, às 16h
  • Final: 18 de julho, às 18h

Quando o Brasil joga se avançar em segundo lugar?

Se avançar na segunda posição, a seleção jogará a segunda fase em 29 de junho, às 22h.

  • 2ª fase: 29 de junho, às 22h
  • Oitavas de final: 4 de julho, às 14h
  • Quartas de final: 9 de julho, às 17h
  • Semifinal: 14 de julho, às 16h
  • Final: 18 de julho, às 18h

Como será a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição do torneio com 48 seleções. A competição terá jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A final está marcada para 18 de julho, às 18h. Quem quiser acompanhar todos os confrontos pode consultar também o guia completo da competição publicado pela EXAME.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Se o Brasil passar em primeiro lugar no Grupo C, joga quando na Copa do Mundo?

Se o Brasil passar em segundo lugar no Grupo C, joga quando na Copa do Mundo?

Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo de hoje da Copa do Mundo

França x Iraque: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Mais na Exame

Mercados

Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, morre aos 100 anos

Esporte

Se o Brasil passar em primeiro lugar no Grupo C, joga quando na Copa do Mundo?

Brasil

Arthur Henrique vence eleição suplementar em Roraima

Tecnologia

Como a 'terceira via' da IA tenta quebrar o duopólio de EUA e China