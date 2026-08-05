Nobel de Química deixa comando do DeepMind em reestruturação do Google

O vencedor do Nobel de Química de 2024, Demis Hassabis, deixa o cargo de presidente-executivo do Google DeepMind. Ele passa a presidir o conselho da unidade e assume o posto recém-criado de cientista-chefe da Alphabet.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5. Em memorando aos funcionários, Hassabis citou a proximidade da inteligência artificial geral (AGI) como motivo da mudança.

Ele seguirá à frente da Isomorphic Labs, empresa de descoberta de medicamentos da Alphabet, e continuará a assessorar as áreas de modelos e pesquisa, a partir de Londres.

"Ele e eu discutimos por muito tempo um papel que lhe permitisse dedicar atenção integral a moldar o futuro da AGI", escreveu Sundar Pichai, presidente-executivo da Alphabet, de acordo com o site.

Koray Kavukcuoglu, diretor de tecnologia da unidade, assume a operação diária — com o título de vice-presidente sênior, e não de presidente-executivo.

Quatro saídas de uma vez

Jeff Dean, cientista-chefe do DeepMind e funcionário do Google há 27 anos, deixa a companhia. Com ele saem Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals e Quoc Le, todos nomes centrais da pesquisa em IA da empresa. Dean e Vinyals colideraram o desenvolvimento do Gemini até recentemente.

O grupo funda a Discovery Loop, corporação de benefício público voltada a acelerar descobertas em aprendizado de máquina, ciência e engenharia. A Alphabet será investidora fundadora e parceira de nuvem.

Um lançamento atrasado

A mudança acontece em momento delicado para a unidade. A versão principal do Gemini mais recente segue sem lançamento, apesar de estar prevista para junho.

O atraso alimentou preocupação entre investidores de que o Google esteja ficando para trás em relação à OpenAI e Anthropic — cada uma delas contratou um pesquisador de destaque vindo do Google neste semestre.

Nos memorandos, Pichai citou números de adoção: o aplicativo Gemini chegou a mais de 950 milhões de usuários mensais, e os modelos Gemma superaram 900 milhões de downloads.

Em julho, o Financial Times revelou que o laboratório havia desmontado a equipe original do AlphaFold. John Jumper, que dividiu o Nobel com Hassabis, deixou a empresa para a Anthropic.