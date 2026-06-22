Se o Brasil passar em primeiro lugar no Grupo C, joga quando na Copa do Mundo?

Se a Seleção Brasileira terminar a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 em primeiro lugar no Grupo C, o próximo jogo será na segunda-feira, 29, em Houston, contra o segundo colocado do Grupo F.

É o cenário mais próximo do atual: depois da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil lidera o Grupo C, com 4 pontos e vantagem no saldo de gols sobre o Marrocos, também com 4.

Se mantiver essa posição até o fim da fase de grupos, a Seleção segue para Houston nessa data, mas joga às 14h. Caso termine em segundo, o jogo acontece no mesmo dia, mas em Monterrey, no México, às 22h, contra o líder do Grupo F.

Por que a cidade muda com a posição

O formato da nova fase de 32 avos de final — criada com a expansão da Copa para 48 seleções — cruza o 1º colocado de um grupo contra o 2º colocado de outro.

No caso do Brasil, o Grupo C está emparelhado com o Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Por isso, dependendo da posição final do Brasil no Grupo C, o adversário — e a cidade da partida — muda.

Antes de chegar a essa fase, porém, o Brasil ainda precisa fechar a própria participação no Grupo C: o terceiro e último jogo da fase de grupos é contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, às 19h, no horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Quem seria o adversário em Houston

O adversário do Brasil em Houston ainda não está definido. O Grupo F também fecha sua fase de grupos nesta semana, com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia disputando as duas primeiras posições.

Até o momento, Holanda e Japão estão empatados na ponta da tabela, com a Suécia na sequência — mas a posição final só se confirma depois da última rodada do grupo.

Ou seja: o jogo de Houston, caso se confirme, já tem data e local certos — o adversário depende de como o Grupo F também se definir nos próximos dias.