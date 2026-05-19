Copa do Mundo 2026: quando começam os jogos do Brasil; veja a programação

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e terminará em 19 de julho. O torneio marcará a primeira edição realizada em três países ao mesmo tempo — Estados Unidos, Canadá e México — e também será a estreia do formato com 48 seleções participantes.

A Fifa estima a presença de aproximadamente 6,5 milhões de torcedores durante toda a competição.

Quais são os horários das partidas?

Os horários das partidas vão variar para o público brasileiro por causa dos diferentes fusos das cidades-sede. No horário de Brasília, haverá jogos programados para 16h, 19h, 22h, 23h e 1h da manhã.

As diferenças de horário mudam conforme a sede de cada partida. Atlanta, Boston, Miami, Nova York/Nova Jersey e Filadélfia estarão uma hora atrás de Brasília. Dessa forma, um confronto marcado para 18h no horário local começará às 19h no Brasil.

Dallas, Houston e Kansas City terão diferença de duas horas. Já Los Angeles, Seattle e São Francisco estarão quatro horas atrás do horário de Brasília.

No México, as cidades de Cidade do México, Monterrey e Guadalajara terão três horas de diferença em relação ao Brasil. No Canadá, Toronto ficará uma hora atrás, enquanto Vancouver terá diferença de quatro horas.

Quais são as datas dos jogos do Brasil?

O Brasil está no Grupo C da competição, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Os jogos da seleção brasileira na fase de grupos serão disputados nos seguintes dias e horários, considerando o horário de Brasília:

Brasil x Marrocos — sábado, 13 de junho, às 19h, em Nova Jersey;

Brasil x Haiti — sexta-feira, 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia;

Brasil x Escócia — quarta-feira, 24 de junho, às 19h, em Miami.

Quais cidades dos países-sede receberão jogos?

A Copa do Mundo será disputada em 16 cidades distribuídas entre os três países anfitriões.

Nos Estados Unidos, os jogos acontecerão em Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e na Área da Baía de São Francisco.

No México, as sedes serão Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.

Já no Canadá, as partidas ocorrerão em Toronto e Vancouver.