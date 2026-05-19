Copa do Mundo 2026: quando começam os jogos do Brasil; veja a programação

Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 06h00.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 06h08.
A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e terminará em 19 de julho. O torneio marcará a primeira edição realizada em três países ao mesmo tempo — Estados Unidos, Canadá e México — e também será a estreia do formato com 48 seleções participantes.
A Fifa estima a presença de aproximadamente 6,5 milhões de torcedores durante toda a competição.
Os horários das partidas vão variar para o público brasileiro por causa dos diferentes fusos das cidades-sede. No horário de Brasília, haverá jogos programados para 16h, 19h, 22h, 23h e 1h da manhã.
As diferenças de horário mudam conforme a sede de cada partida. Atlanta, Boston, Miami, Nova York/Nova Jersey e Filadélfia estarão uma hora atrás de Brasília. Dessa forma, um confronto marcado para 18h no horário local começará às 19h no Brasil.
Dallas, Houston e Kansas City terão diferença de duas horas. Já Los Angeles, Seattle e São Francisco estarão quatro horas atrás do horário de Brasília.
No México, as cidades de Cidade do México, Monterrey e Guadalajara terão três horas de diferença em relação ao Brasil. No Canadá, Toronto ficará uma hora atrás, enquanto Vancouver terá diferença de quatro horas.
O Brasil está no Grupo C da competição, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Os jogos da seleção brasileira na fase de grupos serão disputados nos seguintes dias e horários, considerando o horário de Brasília:
A Copa do Mundo será disputada em 16 cidades distribuídas entre os três países anfitriões.
Nos Estados Unidos, os jogos acontecerão em Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e na Área da Baía de São Francisco.
No México, as sedes serão Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.
Já no Canadá, as partidas ocorrerão em Toronto e Vancouver.
|Grupo C
|🇧🇷 Jogos do Brasil
|13 jun · Sáb · 19h
|🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 Marrocos
|Nova York / NJ
|19 jun · Sex · 22h
|🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 Haiti
|Filadélfia
|24 jun · Qua · 19h
|🏴 Escócia x 🇧🇷 Brasil
|Miami
|Calendário por fase
|Fase de grupos
|11 a 27 de junho
|48 jogos
|32-avos de final
|28 jun a 3 de julho
|16 jogos
|Oitavas de final
|4 a 7 de julho
|8 jogos
|Quartas de final
|9 a 11 de julho
|4 jogos
|Semifinais
|14 e 15 de julho · Dallas
|2 jogos
|3º lugar
|18 de julho · 18h · Miami
|Hard Rock Stadium
|🏆 Final
|19 de julho · 16h · Nova Jersey
|MetLife Stadium
|Os 12 grupos
|Grupo A
|🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
|Grupo B
|🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
|Grupo C
|🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴 Escócia · 🇭🇹 Haiti
|Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
|Grupo E
|🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
|Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
|Grupo G
|🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
|Grupo H
|🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
|Grupo I
|🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
|Grupo J
|🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
|Grupo K
|🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
|Grupo L
|🏴 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
|Calendário completo — Fase de grupos
|Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
|Qui, 11 de junho — Abertura
|16h · Grupo A
|🇲🇽 México x 🇿🇦 África do Sul
|Cidade do México
|23h · Grupo A
|🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 Tchéquia
|Guadalajara
|Sex, 12 de junho
|16h · Grupo B
|🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|Toronto
|22h · Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 Paraguai
|Los Angeles
|🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
|1h · Grupo D
|🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 Turquia
|Vancouver
|16h · Grupo B
|🇶🇦 Catar x 🇨🇭 Suíça
|São Francisco
|19h · Grupo C
|🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 Marrocos
|Nova York / NJ
|22h · Grupo C
|🇭🇹 Haiti x 🏴 Escócia
|Boston
|Dom, 14 de junho
|14h · Grupo E
|🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 Curaçao
|Houston
|17h · Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 Japão
|Dallas
|20h · Grupo E
|🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 Equador
|Filadélfia
|23h · Grupo F
|🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 Tunísia
|Monterrey
|Seg, 15 de junho
|13h · Grupo H
|🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo Verde
|Atlanta
|16h · Grupo G
|🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 Egito
|Seattle
|19h · Grupo H
|🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 Uruguai
|Miami
|22h · Grupo G
|🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova Zelândia
|Los Angeles
|Ter, 16 de junho
|1h · Grupo J
|🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 Jordânia
|São Francisco
|16h · Grupo I
|🇫🇷 França x 🇸🇳 Senegal
|Nova York
|19h · Grupo I
|🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 Noruega
|Boston
|22h · Grupo J
|🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 Argélia
|Kansas City
|Qua, 17 de junho
|14h · Grupo K
|🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD Congo
|Houston
|17h · Grupo L
|🏴 Inglaterra x 🇭🇷 Croácia
|Dallas
|20h · Grupo L
|🇬🇭 Gana x 🇵🇦 Panamá
|Toronto
|23h · Grupo K
|🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 Colômbia
|Cidade do México
|Qui, 18 de junho
|13h · Grupo A
|🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do Sul
|Atlanta
|16h · Grupo B
|🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|Los Angeles
|19h · Grupo B
|🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 Catar
|Vancouver
|22h · Grupo A
|🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do Sul
|Guadalajara
|🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
|1h · Grupo D
|🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 Paraguai
|São Francisco
|16h · Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 Austrália
|Seattle
|19h · Grupo C
|🏴 Escócia x 🇲🇦 Marrocos
|Boston
|22h · Grupo C
|🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 Haiti
|Filadélfia
|Sáb, 20 de junho
|1h · Grupo F
|🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 Japão
|Monterrey
|14h · Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 Suécia
|Houston
|17h · Grupo E
|🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do Marfim
|Toronto
|21h · Grupo E
|🇪🇨 Equador x 🇨🇼 Curaçao
|Kansas City
|Dom, 21 de junho
|13h · Grupo H
|🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia Saudita
|Atlanta
|16h · Grupo G
|🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 Irã
|Los Angeles
|19h · Grupo H
|🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo Verde
|Miami
|22h · Grupo G
|🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 Egito
|Vancouver
|Seg, 22 de junho
|0h · Grupo J
|🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 Argélia
|São Francisco
|14h · Grupo J
|🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 Áustria
|Dallas
|18h · Grupo I
|🇫🇷 França x 🇮🇶 Iraque
|Filadélfia
|21h · Grupo I
|🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 Senegal
|Nova York
|Ter, 23 de junho
|14h · Grupo K
|🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 Uzbequistão
|Houston
|17h · Grupo L
|🏴 Inglaterra x 🇬🇭 Gana
|Boston
|20h · Grupo L
|🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 Croácia
|Toronto
|23h · Grupo K
|🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD Congo
|Guadalajara
|🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
|16h · Grupo B
|🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 Canadá
|Vancouver
|16h · Grupo B
|🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 Catar
|Seattle
|19h · Grupo C
|🏴 Escócia x 🇧🇷 Brasil
|Miami
|19h · Grupo C
|🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 Haiti
|Atlanta
|22h · Grupo A
|🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 México
|Cidade do México
|22h · Grupo A
|🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do Sul
|Monterrey
|Qui, 25 de junho
|17h · Grupo E
|🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do Marfim
|Filadélfia
|17h · Grupo E
|🇪🇨 Equador x 🇩🇪 Alemanha
|Nova York
|20h · Grupo F
|🇯🇵 Japão x 🇸🇪 Suécia
|Dallas
|20h · Grupo F
|🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países Baixos
|Kansas City
|23h · Grupo D
|🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados Unidos
|Los Angeles
|23h · Grupo D
|🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 Austrália
|São Francisco
|Sex, 26 de junho
|16h · Grupo I
|🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 França
|Boston
|16h · Grupo I
|🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 Iraque
|Toronto
|21h · Grupo H
|🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia Saudita
|Houston
|21h · Grupo H
|🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 Espanha
|Guadalajara
|Sáb, 27 de junho — Última rodada
|0h · Grupo G
|🇪🇬 Egito x 🇮🇷 Irã
|Seattle
|0h · Grupo G
|🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 Bélgica
|Vancouver
|18h · Grupo L
|🇵🇦 Panamá x 🏴 Inglaterra
|Nova York
|18h · Grupo L
|🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 Gana
|Filadélfia
|20h30 · Grupo K
|🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 Portugal
|Miami
|20h30 · Grupo K
|🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 Uzbequistão
|Atlanta
|23h · Grupo J
|🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 Áustria
|Kansas City
|23h · Grupo J
|🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 Argentina
|Dallas
|Fase eliminatória
|32-avos de final
|28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
|Oitavas de final
|4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
|Quartas de final
|9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
|Semifinais
|14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
|3º lugar
|18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
|🏆 Final
|19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
|Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026